Maradona: "Spero che Messi non faccia grandi giocate a Napoli..."

Non ho dubbi, il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida

Spero che Messi non faccia grandi giocate a Napoli. Leo è un grandissimo talento, bravissimo ragazzo, ma vogliono caricarlo ingiustamente di un peso. Lui deve fare la sua carriera e la sua vita, sapendo di essere il più grande calciatore in circolazione. A cosa servono questi paragoni che si fanno da quasi vent’anni? Ho un bellissimo ricordo di lui nel periodo della Seleccion, era un divertimento vederlo in allenamento e in partita

Prima di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions League in programma stasera al San Paolo alle ore 21, ha parlato così a Il Mattino il grande doppio ex della sfida, Diego Armando Maradona:

