Le parole del tecnico dei francesi prima della sfida contro la Juventus. .

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 17:38 | aggiornato 25/02/2020 17:44

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Alla vigilia di Lione-Juventus, match valido per l'andata degli ottavi di Champions League in programma domani alle ore 21 al Groupama Stadium, ha parlato così in conferenza il tecnico dei francesi Rudi Garcia:

Abbiamo studiato molto i nostri avversari, nelle Juve si vedono i principi di gioco di Maurizio Sarri, allenatore molto tattico. La Juve è la favorita ma vogliamo ribaltare il pronostico. Se i nostri calciatori potranno essere impressionati nello sfidare la Juve? Io ho scoperto la Serie A nel 2013, la Juve è un’istituzione ma ci sono somiglianze con il Lione. Entrambe le squadre hanno due grandi presidenti. In campionato non tutto è perduto, siamo ottavi, ma ora dobbiamo pensare alla Champions e alla partita con la Juve

Su Cristiano Ronaldo:

È un grande professionista, si allena più degli altri. La Juve vuole vincere la Champions, ma non c’è solo CR7, sono una squadra molto competitiva, completa a composta da grandi giocatori. Noi non abbiamo nessun piano anti-Ronaldo, puntiamo ad affrontare bene tutta la Juve. Dovremo giocare da squadra, dando tutto in campo

Sull'emerga Coronavirus:

Noi siamo concentrati solo sul campo, non pensiamo ad altro. Vogliamo fare una grande partita, i nostri giocatori sono molto concentrati. Domani sera vogliamo creare problemi alla Juve e abbiamo bisogno che i nostri tifosi siano il dodicesimo uomo in campo

A Sky Sport poi ha aggiunto: