La star di Hollywood sta trattando per rilevare il club, ma il proprietario del club andaluso Abdullah Al Thani chiede 100 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 11:07 | aggiornato 25/02/2020 14:12

Da Hollywood alla Liga. Questa la strada che potrebbe percorrere George Clooney. No, non sarà protagonista in campo. L'attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e imprenditore statunitense avrebbe intenzione di rilevare il Malaga, club che attualmente occupa la 14esima posizione nella Segunda Division spagnola e che punta in futuro a tornare in massima divisione.

"Stanno trattando", ha fatto sapere ad AS Antonio Aguilera, presidente del gruppo degli azionisti di minoranza del Malaga. Alle spalle di Clooney ci sarebbe un gruppo di produttori cinematografici e televisivi che attualmente sono nella città andalusa per la registrazione di una serie TV per Amazon. A Clooney resta ora da convincere il presidente del Malaga Abdullah Al Thani, che però chiede 100 milioni di euro (nel 2010 ne spese 36 milioni per rilevare il club).