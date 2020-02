Il terzino delle Foxes non ha accantonato il sogno di diventare un kicker in NFL, ma prima dovrebbe giocare per un'altra stagione in Premier League.

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 18:05 | aggiornato 25/02/2020 18:10

Il Leicester, terzo in Premier League alle spalle di Liverpool e Manchester City, sta preparando il rinnovo di Christian Fuchs che ha il contratto in scadenza a giugno 2020. Il terzino austriaco, titolare indiscusso della squadra dei miracoli guidata da Claudio Ranieri capace di vincere il titolo nel 2015/16, in questa stagione ha collezionato solo 14 presenze ma quando è stato chiamato in causa si è rivelato sempre preziosissimo. Da qui la decisione del manager Brendan Rodgers di offrirgli un prolungamento per almeno un'altra annata.

Nei pensieri dell'esterno 33enne c'è però sempre quel sogno che custodisce da tempo, vale a dire quello di diventare un kicker di NFL. Lo aveva già svelato tempo fa:

Vorrei diventare un kicker della NFL, dico sul serio. Dipenderà dai dirigenti, ma so di poter essere all’altezza. So di poter calciare per oltre 60 yard, vedremo. I sogni possono diventare realtà, se non sogni non raggiungerai mai nulla

Se Fuchs riuscisse a realizzare il suo sogno esulterebbero anche la moglie e i tre figli che vivono a New York.