La vittoria di misura con la Spal ha lasciato gli ennesimi strascichi polemici di una stagione nata tra mille difficoltà, ma la Juventus è pronta a ripartire di slancio grazie al ritorno della Champions League. Nella serata di mercoledì i bianconeri faranno visita al Lione di Rudi Garcia, prima tappa della seconda fase di un percorso che dovrà portare i bianconeri più avanti possibile. L'obiettivo è dichiarato: la Juventus parte per vincere la coppa, consapevole che, sulla propria strada, potrebbe comunque trovare qualche insidia. I bianconeri comunque ci proveranno e, per farlo, si affideranno all'amuleto Maurizio Sarri.

Sì, avete capito bene: nonostante il tecnico juventino sia finito ormai da tempo nell'occhio del ciclone per via di alcune prestazioni poco convincenti della squadra, quando si parla di Europa i tifosi della Vecchia Signora possono sentirsi paradossalmente molto più tranquilli, vista la striscia impressionante inanellata dall'ex Napoli negli ultimi due anni. Grazie al percorso fatto durante la fase a gironi di Champions League, Sarri è arrivato a 22 partite in campo internazionale senza sconfitte, un ruolino di marcia immacolato scandito da 19 vittorie e 3 soli pareggi. Il successo più importante è arrivato al termine della scorsa stagione, a Baku, nella finale di Europa League dove il suo Chelsea schiantò letteralmente l'Arsenal.

Ma non solo, perché anche quest'anno Sarri ha fatto intravedere di aver finalmente raggiunto una dimensione europea. Nella prima fase della stagione, dopo il pareggio nella partita d'esordio al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, i bianconeri hanno vinto cinque partite di fila, conquistando il primo posto nel girone addirittura con due giornate di anticipo e con 16 punti all’attivo, andando a infrangere senza pietà i due record storici maturati nel 1996-1997, con Marcello Lippi in panchina, e nell'annata 2004-2005, quella pre Calciopoli sotto la gestione di Fabio Capello.

Juventus, Sarri come Lippi e Capello: l'obiettivo ora è Eriksson

La striscia di Sarri ha preso il via il 22 febbraio 2018, quando il tecnico bianconero sedeva ancora sulla panchina del Napoli. Quella sera gli azzurri vinsero 2-0 a Lipsia, ma incassarono comunque la cocente delusione legata all'eliminazione dagli ottavi di finale di Europa League. Poi quella squadra contenderà lo Scudetto alla Juventus fino alla fine, ma in pochi - in quel periodo - avrebbero scommesso sul fatto che il match giocato in Germania avrebbe dato il via a una cavalcata europea praticamente senza sbavature. Anche perché, nonostante la buona prova, Sarri quella sera finì vittima del fuoco incrociato di tifosi e media, che gli diedero dell'allenatore senza mentalità e incapace a gestire più competizioni.

Ma tempi e giudizi, soprattutto nel calcio, sono concetti abbastanza aleatori. Quella rimonta europea appena sfiorata resta uno spartiacque importante della sua carriera. A due anni di distanza, Sarri si è preso le sue belle rivincite, ritrovandosi con un’Europa League in bacheca e una striscia positiva aperta che presto potrebbe schiudergli le porte della storia: da Lipsia in avanti, l'ex manager del Chelsea non ha più perso nelle competizioni continentali e a Lione può raggiungere lo svedese Sven Goran Eriksson, arrivato a quota 23 risultati utili consecutivi tra il 1980 e il 1983, alla guida di Goteborg e Benfica.

Il record appartiene invece allo scozzese Alex Ferguson, con 25 partite senza sconfitte tra il 2007 e il 2009 sulla panchina del Manchester United. Numeri a parte, Sarri - nonostante le tante voci che lo vorrebbero lontano dalla Juventus il prima possibile - deve dimostrare ancora una volta di non essere capitato a Torino per caso. Andare avanti in Champions League permetterebbe al Comandante di distendere un po' il rapporto con i tifosi, ma soprattutto alimenterebbe le speranze di vittoria di una coppa che, per la società bianconera, è ormai diventata un'ossessione. E Lione, in tal senso, è solo la prima tappa.