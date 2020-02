Secondo La Stampa, Lega Serie A e Sky stanno valutando l’ipotesi di trasmettere in chiaro in TV il Derby d’Italia che si giocherà a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus.

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 09:43 | aggiornato 25/02/2020 09:48

L'emergenza Coronavirus sta incidendo fortemente sul regolamento svolgimento di tutte la manifestazioni sportive in Italia, Serie A compresa. Nell'ultima giornata del campionato si sono giocate solo sei partite su dieci, nel prossimo turno invece andranno in scena a porte chiuse Udinese-Fiorentina, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Verona e Parma-Spal, mentre si disputeranno con i tifosi sugli spalti Lazio Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma.

Ma l'edizione odierna de La Stampa riporta una novità anche per quel che riguarda la programmazione in TV delle gare. In queste ore infatti Lega Serie A e Sky, vista l'eccezionalità dell'evento, starebbero valutando l'ipotesi di trasmettere in chiaro il Derby d'Italia Juventus-Inter di domenica sera, che come detto si giocherà all'Allianz Stadium a porte chiuse per l'emergenza Coronavirius. Il via libera arriverà solamente in caso di piena condivisione. Sarebbe una scelta, questa, che permetterebbe ai tifosi di Juventus e Inter di tutta Italia di vedere gratuitamente la partita da casa.