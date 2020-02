Da Appiano Gentile arrivano notizie positive sulle condizioni del portiere che dovrebbe essere a disposizione nel big match di domenica.

di Daniele Minuti - 25/02/2020 10:41 | aggiornato 25/02/2020 10:45

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'avvicinamento alla sfida fra Juventus e Inter, che potrebbe risultare decisiva nella combattutissima corsa a 3 verso lo Scudetto in cui è compresa anche la Lazio, è stato sicuramente uno dei più particolari della storia del Derby d'Italia per via dell'allerta Coronavirus scattata nel nord del nostro paese durante la scorsa settimana.

Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del Ministro dello sport Spadafora che il big match della 26esima giornata di campionato sarà disputato a porte chiuse (come tutte le altre partite in programma nelle zone a rischio in Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia, Piemonte, Liguria), con l'Allianz Stadium di Torino che quindi sarà vuoto per il ritorno di Antonio Conte in casa della sua ex squadra.

Ma proprio l'allenatore dell'Inter ha un motivo in più per sorridere in vista della partita contro la Juventus. Perché con ogni probabilità ritroverà il suo capitano in campo: Samir Handanovic infatti è sempre più vicino a tornare a giocare dopo l'infortunio alla mano.

Handanovic ci sarà contro la Juventus

Juventus-Inter, i nerazzurri possono sorridere: in porta torna Handanovic

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Inter avrebbe definitivamente superato il problema al mignolo della mano sinistra che lo tiene lontano dal campo da settimane e ogni ora cresce l'ottimismo ad Appiano Gentile dove c'è la convinzione di vederlo titolare nella partita di domenica sera.

Tra oggi e domani ci saranno ulteriori controlli medici in cui ci si aspetta l'ok definitivo per il ritorno di Handanovic: l'obiettivo è far rientrare lo sloveno sul campo di allenamento fra venerdì e sabato, così da permettergli di essere pronto per la sfida di Torino.

Nell'incontro di Europa League contro il Ludogorets fra i pali ci dovrebbe essere ancora Padelli ma dopo la partita contro i bulgari, l'Inter potrà riabbracciare il suo portiere titolare in vista dell'ultima e importantissima parte di stagione.