Alla vigilia di Lione-Juventus, andata degli ottavi di Champions League, ha parlato così in conferenza stampa il difensore della Juventus Leonardo Bonucci:

Lione mi porta alla mente bei ricordi, con Juventus e Nazionale: può essere il posto giusto per dimostrare che ci siamo, abbiamo raggiunto gli ottavi con due turni di anticipo, siamo primi in campionato e in semifinale di Coppa Italia. Non so cosa ci si aspettasse di più, ora inizia una nuova fase e ci arriviamo con grande entusiasmo. L'anno scorso a Madrid siamo stati puniti dai dettagli, oggi siamo più esperti e abbiamo un nuovo modo di giocare