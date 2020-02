Tra il presidente bianconero e l'allenatore è rimasta la promessa di tornare a parlarsi nel momento in cui Pep deciderà di lasciare la Premier League e il Manchester City.

Le dichiarazioni ufficiali offrono una sensazione globale di serenità, con la fiducia confermata a Maurizio Sarri e al contratto che lega l'allenatore toscano alla Juventus fino all'estate del 2022, ma in casa bianconera le attenzioni per il futuro professionale di Pep Guardiola restano all'ordine del giorno. A confermarlo, all'indomani delle dichiarazioni del presidente Andrea Agnelli ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione "Tutti convocati", è un'indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport.

"Un pensiero a Guardiola? "Sarebbe un'eresia non pensarci, ma è felice dove sta ora e noi siamo contenti di Sarri". Così Agnelli, ai microfoni di Tutti convocati, aveva risposto ad una delle voci più insistenti degli ultimi mesi sulla panchina bianconera. La conferma della massima stima nei confronti di chi oggi guida una squadra prima in Serie A, agli ottavi di Champions League e in semifinale di Coppa Italia è quasi un atto dovuto, ma non sufficiente per chiudere del tutto le porte all'attuale manager del Manchester City.

Il concetto di Agnelli può essere letto oltre le righe: il primo semestre di Sarri è stato sin qui molto buono - al netto del ko in Supercoppa - e le critiche nei confronti dell'allenatore bianconero sono ritenute fuori luogo. Tuttavia, secondo la Gazzetta il dialogo con Guardiola della scorsa primavera ha lasciato in eredità delle porte aperte tra l'allenatore spagnolo e la società piemontese, pur senza risultati nell’immediato.

Juventus, perché Guardiola può diventare una realtà

Che Guardiola sia nei pensieri e nei piani della Juventus non è più un mistero. Che l'allenatore spagnolo voglia divorziare dal Manchester City e dall'onorario di circa 20 milioni annui che lo lega al club inglese, è tutto da vedere. Di certo i problemi con il Fair Play finanziario del club inglese e l'esclusione dalle coppe europee per i prossimi due anni (con lo sceicco Mansour che è convinto alla lunga di far valere le proprie ragioni) potrebbero agevolare l'exit strategy di Pep, che ha però giurato fedeltà alla società di Manchester in tempi molto recenti. Guardiola è molto legato a Ferran Soriano e Txiki Begiristain, responsabili dell'area tecnica del City e compagni di viaggio da una vita.

C'è però da valutare un'altra opzione: a giugno la proprietà del City potrebbe decidere di licenziare Guardiola, come segno di un potenziale ridimensionamento. Pep non è mai stato più di quattro stagioni sulla panchina di un club (tante sono state al Barcellona, seguite dalle tre al Bayern Monaco dal 2013 al 2016): a Manchester sta completando il suo quarto anno alla guida del City e la voglia di cambiare gli ha sempre fatto compagnia in carriera. Se a giugno dovesse arrivargli sul tavolo il foglio di via, ecco che la possibilità Juventus prenderebbe corpo: per cercare di fare un altro salto di qualità, come accaduto con Cristiano Ronaldo nell'estate 2018.