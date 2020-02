Il pilota della Ferrari manda un saluto alla squadra biancoceleste.

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 17:45 | aggiornato 25/02/2020 17:50

Quando Lotito aveva parlato tempo fa di aver messo a disposizione di Simone Inzaghi una Ferrari, forse non aveva poi tutti i torti. E non solo per la classifica attuale della Lazio in Serie A, al secondo posto a un punto dietro la Juventus, ma anche per il curioso videosaluto ricevuto da parte del vero pilota della rossa, Charles Leclerc.

Il monegasco, infatti, ha mandato una breve dedica alla squadra biancoceleste, con un semplice "Forza Lazio" che farà molto piacere ai tifosi biancocelesti. Insomma, nel caso in cui Simone Inzaghi dovesse un giorno lasciare la guida della Lazio, Lotito avrebbe già pronto un nuovo pilota per la sua Ferrari.