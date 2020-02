Emergenza Coronavirus, l'Atalanta potrà andare a Valencia?

Le parole della vicedirettrice di Epidemiologia della Generalitat Valenciana in vista della sfida tra Valencia e Atalanta in programma al Mestalla il 10 marzo alle ore 21.

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 11:57 | aggiornato 25/02/2020 12:02

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In vista del ritorno degli ottavi di Champions League tra Valencia e Atalanta (all'andata 4-1 per i bergamaschi a San Siro), in programma al Mestalla martedì 10 marzo alle ore 21, ha parlato così la vicedirettrice di Epidemiologia della Generalitat Valenciana, Hermenegilda Vanaclocha:

Non sappiamo - ha esordito la Vanaclocha ai microfoni di Onda Cero - sinceramente se i giocatori dell'Atalanta potranno muoversi e venire qui vista l'emergenza Coronavirus che c'è in Italia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Ma non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui

Non solo quindi la Serie A, per forza di cose anche le competizioni Uefa nei prossimi giorni saranno condizionate dall'emergenza Coronavirus. Giovedì infatti Inter-Ludogorets si giocherà a San Siro ma a porte chiuse.