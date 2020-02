Al San Paolo la grande sfida contro i blaugrana di Lionel Messi

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 07:49 | aggiornato 25/02/2020 07:53

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Napoli-Barcellona è in programma per martedì 25 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Paolo: partita di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Gattuso schiera Ospina in porta, con Koulibaly assente la linea difensiva è composta da Manolas e Maksimovic al centro, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Demme, Fabina e Zielinski, che dopo il turno di riposo contro il Brescia dovrebbe prendere il posto di Allan. In attacco Insigne, Callejon, e Mertens (quest'ultimo favorito su Milik). .

Nel Barcellona assenti Dembele, Suarez, Jordi Alba e Sergi Roberto. Setien, davanti a ter Stegen, chiererà la coppia centrale composta da Piqué e Lenglet (in vantaggio su Umtiti), Semedo a destra e Firpo a sinistra. A centrocampo Busquets, Arthur e De Jong (in vantaggio su Rakitic). In attacco ovviamente Lionel Messi, Griezmann e Vidal favorito su Ansu Fati.

Probabili formazioni Napoli-Barcellona: le scelte di Gattuso e Setien

NAPOLI (4-3-3) - Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Vidal (Ansu Fati). All. Setien

Dove vedere Napoli-Barcellona in TV e streaming

Napoli-Barcellona sarà in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Il match sarà in diretta televisiva in chiaro su Canale 5. Per chi volesse seguire la partita in streaming, gli abbonati Sky potranno farlo su Sky Go, oppure si potrà scegliere Mediaset Play. In alternativa c'è la possibilità di seguire la gara del San Paolo su NowTv.