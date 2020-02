L'allenatore bianconero parla alla vigilia dell'ottavo di Champions League con il Lione: "Vincere in Europa è un sogno. Il virus? Un problema europeo e non solo italiano".

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 19:58 | aggiornato 25/02/2020 20:03

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La Juventus ritorna a giocare in Champions League e domani la squadra bianconera va a giocare la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Lione, nella speranza di fare un altro grande percorso europeo.

La formazione di Sarri inizia così il momento cruciale della sua stagione, che passerà prima dalla sfida in Francia per poi giocare in casa il big match di campionato con l'Inter e infine il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Nella classica conferenza stampa alla vigilia della partita tenuta da Sarri insieme a Leonardo Bonucci, l'allenatore della Juventus ha presentato la partita in terra francese senza però tralasciare il caso dell'allerta Coronavirus che in questi giorni è andato anche a toccare l'andamento del campionato italiano.

Bonucci ha parlato in conferenza stampa con Maurizio Sarri alla vigilia di Lione-Juventus

Lione-Juventus, Sarri: "La Champions League è un sogno"

Prima della conferenza stampa, Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport della probabilissima partita a porte chiuse contro l'Inter di domenica sera, dicendo la sua sulla decisione presa da Federcalcio e Governo.

Attendiamo una comunicazione ufficiale anche se credo che si giocherà a porte chiuse: penso però che dovrebbe valere per tutta la Serie A, anche in altri stadi andranno tifosi che lavorano in altre regioni italiane.

Arrivato in sala stampa, il tecnico bianconero ha parlato prima di tutto della situazione legata all'allerta Coronavirus per poi concentrarsi maggiormente sulla partita di domani sera in casa del Lione.

La mia opinione sul caso Coronavirus è che sia un problema europeo, in Italia abbiamo fatto più tamponi e abbiamo l'obbligo tutti di contenere questa situazione ma i nostri tifosi hanno il diritto di essere qui. La pressione la sento più quando giochiamo in Italia perché siamo favoriti, in Europa ci sono squadre che hanno una potenza superiore alla nostra: per ora la Champions è un sogno, anche per le altre italiane e siamo contenti di inseguirlo come faranno altre 10 o 12 squadre. La squadra si è allenata bene ma il miglior allenamento lo facemmo in Arabia prima della Supercoppa quindi non mi fido più. Se lo facciamo per 3 mesi allora siamo forti...

In ultimo Sarri si è concentrato su qualche singolo e anche sul tipo di prestazione che si aspetta dal Lione: