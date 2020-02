Finisce 1-1 la gara d'andata, al San Paolo, tra Napoli e Barcellona. Apre Mertens, poi risponde Griezmann. Risultato che sorride ai blaugrana, ma azzurri positivi.

di MarcoValerio Bava - 25/02/2020 23:06 | aggiornato 25/02/2020 23:12

Finisce 1-1 l'andata degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona. Il copione della prima frazione è chiaro, il pallino del gioco lo tiene in mano il Barcellona, una situazione che la squadra di Gattuso accetta perché spesso i blaugrana alzano eccessivamente il baricentro e lasciano praterie alle spalle della linea di difesa. Così il Napoli si raccoglie, si abbassa e quando recupera cerca di ripartire con velocità per sfruttare gli spazi lasciati dal Barça. L'ha pensata così Gattuso, chiedendo sacrificio totale in fase di non possesso a ogni giocatore in campo. Il Barcellona fa girare il pallone, attende che Messi s'accenda, ma la Pulce è controllata bene e quando prova a mettersi in proprio viene murato da Manolas al limite dell'area. Poco dopo la mezzora, allora, ecco che Junior Firpo perde un pallone sanguinoso sulla propria trequarti, in agguato c'è Zielinski che si prende lo spazio che s'apre di fronte a sé, vede l'accorrere di Insigne in mezzo e lo serve, il capitano però fa velo e taglia fuori pure la diagonale di Semedo, palla a Mertens che dalla sua mattonella dipinge un destro a giro perfetto che fa esplodere il San Paolo.

Sono 121 i gol in maglia azzurra di Dries che raggiunge Hamsik in cima alla classifica all-time dei marcatori napoletani. La reazione del Barcellona è abbastanza debole e allora il Napoli rimette la testa in area blaugrana e sul cross di Callejon è Manolas - con il piattone - a far vibrare il pubblico azzurro. Palla al lato di un metro. E si va così a riposo con dei dati che evidenziano bene l'andamento della gara: il Barça tiene il pallone (66% di possesso), ma non tira mai in porta e già questa è una notizia.

La ripresa inizia come era finito il primo tempo e cioè con il Barcellona a tenere palla e il Napoli a difendersi tenendo le linee strette. Busquets si prende il giallo per un intervento duro su Mertens e, diffidato, salterà il ritorno. La brutta notizia però è che il belga accusa il colpo al collo del piede e deve lasciare il campo a Milik. Setien risponde con Arthur al posto di Rakitic e il Barça recepisce la scossa perché Busquets imbuca per Semedo che sfugge a Mario Rui, arriva sul fondo e mette un cioccolatino al centro per Griezmann che scarta il regalo e infila Ospina. Il Napoli accusa il colpo e allora Insigne, da buon capitano, prova a suonare la carica, salta due uomini e arriva al tiro su cui però ter Stegen è attento. Passa una manciata di secondi e Callejon ha sul destro la palla del nuovo vantaggio, ma ter Stegen esce e mura la conclusione dello spagnolo. Occasione nata da una pressione improvvisamente degli azzurri, pressione che si alza e che ovviamente apre spazi a Messi che, per la prima volta in partita, s'accende e crea un'occasione per Vidal che serve di nuovo l'argentino che però viene anticipato da Ospina. Il finale è bello, perché le squadre si allungano e anche il Napoli ha un paio d'occasioni in ripartenza che però Politano non gestisce bene. Finale acceso, anche teso, Vidal fa fallo su Insigne e si prende il giallo, poi litiga con Mario Rui e va fuori perché Brych gli mostra il cartellino per la seconda volta. Nel recupero succede poco ed è 1-1.Il primo pareggio dell'era Gattuso è comunque positivo per la prestazione, per la voglia e l'organizzazione mostrate dagli azzurri. Il risultato, però, sorride a Setien e al Barça che tra 22 giorni proverà a far valere il fattore Camp Nou.

Champions League, le pagelle di Napoli-Barcellona

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6,5, Maksimovic 6,5, Mario Rui 5,5; Fabian Ruiz 6, Demme 6,5 (78' Allan sv), Zielinski 6,5; Callejon 5,5 (73' Politano 5,5), Mertens 7 (53' Milik 6), Insigne 6,5. All. Gattuso 6,5

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 7; Semedo 6,5, Piquè 6 (92' Lenglet sv), Umtiti 6, Junior Firpo 5; Rakitic 5,5 (55' Arthur 6), Busquets 6,5, De Jong 6; Messi 5,5, Griezmann 6 (87' Ansu Fati sv), Vidal 5,5. All. Setien 6,5

I migliori

Mertens 7

Si sbatte in fase difensiva, prova a sporcare l'inizio azione del Barcellona e quando non ce la fa si abbassa sulla linea dei centrocampisti e formare una linea di sei giocatori. Il belga però è un attaccante eccezionale e alla prima palla buona aggiusta il mirino e toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali. Segna il suo gol numero 121 con la maglia del Napoli ed entra nella storia azzurra, diventando (insieme ad Hamsik) il miglior marcatore del club. Esce a causa di un colpo ricevuto da Busquets.

ter Stegen 7

Nel primo tempo non può nulla sulla parabola eccezionale di Mertens, una giocata meravigliosa quella del belga che lui può solo ammirare. Nella ripresa, però, sale in cattedra e prima dice no a Insigne andando a terra in una frazione di secondo, non banale per uno che è alto uno e novanta. Nemmeno il tempo di realizzare e Callejon gli si presenta solo davanti, lui esce a valanga, allarga l'alettone e dice no. È un portiere fantastico, insieme ad Alisson il più forte al mondo in questo momento.

Zielinski 6,5

Scippa Junior Firpo e trova Mertens che fa 1-0. Giocatore di qualità superiore, quando la palla transita dalle sue parti si vede che c'è della magia, quando il Napoli riparte riesce a essere sempre una fonte di gioco importante. Corre tanto, cerca di diventare utile anche in fase difensiva. Forse il miglior centrocampista a disposizione di Gattuso.

I peggiori

Junior Firpo 5

L'assenza di Jordi Alba si sente eccome per qualità ed esperienza non sembra esserci paragone. Perde un pallone sciocco, che diventa sanguinoso quando Zielinski lo scippa e poi serve a Mertens l'assist dell'1-0. Il Napoli lo aggredisce poco e sbaglia, perché da quella parte la sensazione è che si possa far male. Insicuro, rischia pure il rigore (il fallo su Callejon è netto), ma per sua fortuna Brych fischia un offside precedente di Insigne e assegna punizione al Barça.

Callejon 5,5

Il suo lavoro in fase di copertura, il suo apporto a sostegno di Di Lorenzo è positivo, tatticamente resta uno dei migliori interpreti del ruolo. Essendo però un'ala da 4-3-3 dovrebbe anche attaccare, cercare di andare a scoprire i difetti del suo diretto concorrente, cosa che fa troppo poco. Si divora la palla del 2-1, è un'occasione colossale, tutto solo davanti a ter Stegen, lui s'emoziona e spreca. Errore grave.

Messi 5,5

In Italia ha segnato solo due volte e al San Paolo conferma la tradizione negativa nel nostro paese. Fino al gol dell'1-1 è di fatto uno spettatore non pagante, il Barcellona sembra tenere il pallone in attesa che lui si smarchi e possa condurlo verso lidi migliori. Dopo la rete di Griezmann cresce, diventa più intraprendente, ma sbatte sul muro del Napoli. Ha segnato solo due gol fin qui in Champions che, a livello realizzativo, è la sua peggiore fin qui.