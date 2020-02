Sapevamo che non si può sbagliare nulla contro di loro, potevamo fare meglio in fase di costruzione ma siamo stati bravi: quando pensi a chiudere le linee di passaggio e a chiuderti poi la stanchezza può subentrare. Al ritorno mancheranno giocatori importanti, la qualificazione è aperta e abbiamo il dovere di giocarcela al ritorno. Il Barcellona ha qualcosa più di noi ma se giochiamo da squadra abbiamo delle possibilità. Il loro pressing ci ha messo in difficoltà ma se ti metti nel modo giusto puoi uscire dalla pressione, dovevamo giocare così perché se avessero avuto spazi ci avrebbero fatto male. Oggi ci hanno fatto il solletico, abbiamo pagato un episodio.

