Grande prova dei bavaresi, che mettono già al sicuro la qualificazione. Doppietta dell'ex Arsenal, due assist e un gol per il bomber polacco che supera Håland a quota 11. Ritorno il 18 marzo all'Allianz.

di Michele Pedrotti - 25/02/2020 22:56 | aggiornato 25/02/2020 23:00

Chelsea contro Bayern Monaco, nella storia recente della Champions League, fa venire subito alla mente l'incredibile finale di Monaco del 2012. Il pareggio di Drogba all'88', il rigore parato da Cech a Robben nel supplementare e l'urlo liberatorio dell'ivoriano, che segnando il quinto rigore ha portato la squadra di Di Matteo sul tetto d'Europa per la prima volta nella storia. Una beffa difficile da digerire per i bavaresi, che si sono visti sfuggire l'occasione di festeggiare sollevare la Coppa dalle grandi orecchie nel proprio stadio.

L'occasione per la vendetta, però, sembra essere arrivata: a quasi otto anni di distanza, le due squadre tornano ad incontrarsi in questa competizione per gli ottavi. In generale, è solo la quinta sfida tra i club. Dopo la gara dell'Allianz Arena si sono affrontate un'altra volta, nella Supercoppa Europea del 2013 (questa volta ai rigori vinse la squadra di Guardiola, contro i Blues di Mourinho), mentre in precedenza ci fu il doppio confronto nei quarti della Champions League 2004/2005. In quell'occasione i londinesi ribaltarono il 3-2 dell'Olympiastadion, vincendo 4-2 a Stamford Bridge grazie anche a una doppietta proprio di Frank Lampard.

Che questa volta è in panchina, anche se probabilmente avrebbe preferito avere gli scarpini. Perché i suoi ragazzi tengono nel primo tempo, ma nel secondo invece crollano. Nel giro di tre minuti, tra il 50' e il 53', Gnabry viene servito benissimo da Lewandowski e firma la doppietta. Nel finale è proprio il polacco a siglare il 3-0, che rende il match di ritorno una pura formalità. Anche perché Lampard dovrà fare a meno di Jorginho e Marcos Alonso (il primo è stato ammonito ed era diffidato, il secondo si è fatto espellere).

ℹ️ All-time #UCL top scorers:



⚽️1⃣2⃣8⃣ Cristiano Ronaldo

⚽️1⃣1⃣4⃣ Lionel Messi



⚽️7⃣1⃣ Raúl González

⚽️6⃣4⃣ Robert Lewandowski

⚽️6⃣4⃣ Karim Benzema pic.twitter.com/OQGdxnfQrY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020

Champions League, ritmi altissimi tra Chelsea e Bayern Monaco

Si parte forte, con entrambe le squadre subito sul pezzo e senza alcun timore reverenziale. La prima occasione del match arriva all'11', quando Coman scambia con Thiago e vola in profondità, calciando però sull'esterno della rete con il destro. Bayern Monaco ancora pericoloso pochi minuti più tardi, con un mancino di Lewandowski respinto in uscita da Caballero (che ormai ha soffiato il posto a Kepa). Al 26' si rinnova il duello tra il polacco e il portiere argentino, con quest'ultimo ancora vincitore.

Chelsea che rischia ancora tanto sul destro a giro di Thomas Müller, uno dei tre superstiti della finale del 2012 e che quella sera segnò il momentaneo vantaggio, sul fondo per questione di centimetri. Blues che rispondono con un cross basso interessante di Mount, sul quale Giroud non ci arriva per pochissimo. Si va subito dall'altra, ed è ancora Müller a sfiorare il vantaggio: il suo colpo di testa, praticamente spalle alla porta, colpisce la traversa a Caballero battuto. Nel finale di primo tempo ci prova anche Marcos Alonso, ma il suo mancino potente viene salvato da un attento Neuer.

Nella ripresa c'è solo il Bayern

Fanno subito paura i padroni di casa, che per poco non trovano il vantaggio con Mount prima e Barkley poi, anche se al termine dell'azione il guardalinee alza la bandierina. La risposta del Bayern, questa volta, è letale. Gnabry serve Lewandowski in profondità e taglia in mezzo, il numero 9 torna subito dal numero 22 che beffa Caballero firmando il pesantissimo 0-1.

Passano meno di tre minuti e la premiata ditta Gnabry-Lewa colpisce ancora: i due scambiano in ripartenza, con l'ex Heffenheim che viene ancora servito dal polacco ed è perfetto con il mancino. Doppietta e sesto gol in questa Champions League per lui, che curiosamente ne aveva segnati 4 sempre a Londra ma contro il Tottenham, nel 7-2 della fase a gironi.

Durissimo colpo dunque per gli uomini di Lampard, incapaci di reagire e ormai in balìa della banda Flick. Sfiora addirittura la tripletta Gnabry, che manda alto con il destro al volo da ottima posizione. A 15' dalla fine ecco la firma tanto attesa, quella di Robert Lewandowski. Grandissima discesa sulla sinistra di Davies, lucido poi ad alzare la testa e a servire il polacco tutto solo in area. Undicesimo in questa Champions per lui (superato Håland), rotto un digiuno nella fase ad eliminazione diretta che durava da 675 minuti, ovvero dalla doppietta al Besiktas del 20 febbraio 2018. Per uno come lui, sicuramente troppo.

Piove sul bagnato invece per i londinesi, che oltre ad aver perso Jorginho per la gara di ritorno (ammonito, era diffidato) si ritrovano in 10 nel finale, a causa di una manata di Marcos Alonso a Lewandowski punita dal Var.