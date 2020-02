Calciomercato, la verità su Ibrahimovic al Benevento

Le parole del proprietario del club campano a SkySport per spiegare cosa sia successo in realtà con il campione svedese del Milan.

25/02/2020

Neanche la Juventus, ai tempi della Serie B giocata con Buffon, Del Piero, Nedved, Trezeguet, ecc. era andata così forte. Il Benevento sta dominando il campionato cadetto sotto la guida di Filippo Inzaghi, scelto dal presidente Oreste Vigorito nella scorsa sessione di calciomercato per riportare in Serie A il club campano.

Per riuscirci gli ha fornito una squadra di prima qualità, a cui avrebbe anche voluto aggiungere un giocatore del calibro di Ibrahimovic. Un retroscena di calciomercato già emerso, ma la versione del patron non c'era ancora mai stata. Fino a oggi, quando Vigorito ha raccontato tutto a SkySport:

Volevo un attaccante e chiesi a Inzaghi e Pasquale Foggia (il ds, ndr) se avessero ancora rapporti con lui. Loro rimasero sorpresi e mi chiesero se stessi facendo sul serio. Risposi di sì, che Zlatan giocava ancora a calcio e che non lo avrei messo a fare le pizze. Poi Pippo mi ha detto che non sarebbe mai venuto da noi, in quanto parliamo di un campione che vuole un mondo che giri tutto intorno a lui. Convincere Sagna, però, non fu molto più semplice. Il nostro obiettivo resta comunque quello di fare crescere i giovani talenti.

Vigorito ha parlato anche della scelta di Filippo Inzaghi:

Aveva bisogno di un rapporto umano e con noi l'ha trovato. Per me rimane il nostro allenatore, anche l'anno prossimo. Dopo la retrocessione del 2018 avevamo detto che avremmo impiegato due o tre anni per tornare di nuovo nel massimo campionato italiano. L'idea per il futuro è quella di costruire un collettivo che ci faccia rimanere lì lottando per la salvezza, ma sempre con grande dignità e orgoglio.

Una battuta anche su Gattuso e Messi: