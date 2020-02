Gialloneri pronti a investire 50 milioni per assicurarsi il talento classe 2002 del Rennes, già nel mirino del Real Madrid.

di Andrea Bracco - 25/02/2020 10:27 | aggiornato 25/02/2020 10:32

Il Borussia Dortmund prosegue la sua opera di svecchiamento e, pezzo dopo pezzo, il ricambio generazionale pensato dalla dirigenza giallonera continua a prendere forma. Dopo essersi portato a casa Erling Braut Haaland, ovvero colui il quale viene trasversalmente considerato il centravanti del futuro, il BVB lavora insistentemente per anticipare la concorrenza su Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese sarebbe l'obiettivo numero uno per il mercato estivo, nel quale i tedeschi vorrebbero rinforzarsi un po' in tutti i reparti dando però priorità alla mediana, puntando su un profilo in grado di affiancare e sostituire con efficacia i più esperti Witsel, Emre Can e Dahoud.

Classe 2002, Camavinga si è affacciato al professionismo già durante la scorsa stagione, quando a suon di prestazioni è riuscito a prendersi una maglia da titolare nel Rennes. Con il club bretone ha inanellato una serie di ottime prove da stropicciarsi gli occhi, tanto che ormai - nonostante abbia solo 17 anni - il suo nome è già finito nel radar di diversi club importanti. Oltre al Borussia Dortmund, infatti, il talento francese piace molto al Real Madrid, che la inserito nella propria lista della spesa come alternativa low cost ai più preziosi Paul Pogba e Donny van de Beek.

Secondo quanto riportato da France Football, Camavinga per il BVB rappresenterebbe una priorità assoluta, a tal punto che, per assicurarselo, i tedeschi vorrebbero far leva sui buoni rapporti che legano i gialloneri al Rennes, col quale in passato sono stati chiusi diversi affari di mercato. Il valore del cartellino sarebbe fissato intorno ai 50 milioni di euro, con la dirigenza tedesca che, per convincere l'entourage del calciatore, avrebbe già promesso al ragazzo un ruolo da assoluto protagonista. Come se non bastasse, la Bundesliga parrebbe essere il campionato perfetto per un talento in rampa di lancio. Qualora le condizioni economiche dovessero soddisfare tutte le parti in causa, l'affare potrebbe chiudersi facilmente.

Nonostante la sua giovane età, Camavinga gioca e si muove con l'autorità del veterano. Per certi versi, anche se nel calcio i paragoni lasciano il tempo che trovano, ricorda il primo Pogba, giocatore col quale condivide mezzi fisici spaventosi e anche una certa dose di sfacciataggine che a certi livelli è sempre utile. La sua posizione ideale è quella di centrocampista difensivo, schierato tassativamente a schermo davanti alla retroguardia, ma negli ultimi tempi ha avuto un'evoluzione tattica che lo ha portato a trasformarsi nel classico "tuttocampista", di quelli che si permettono talvolta anche qualche folata offensiva.

Di origini angolane, con il Rennes ha già messo insieme una quarantina di presenze, trovando solo una volta la via della rete. In questo fondamentale deve ancora migliorare, ma parlando di un giocatore che ha appena compiuto 17 anni, bisogna tenere presente soprattutto gli ampi margini di miglioramento che ha davanti. Per questo il Borussia Dortmund ha deciso di accellerare le operazioni e intensificare i contatti. Portarsi a casa Camavinga significa assicurarsi uno dei centrocampisti del futuro, per provare a costruire nel tempo qualcosa di duraturo e arrivare, seppure per gradi, a dare fastidio con costanza al colosso Bayern Monaco.