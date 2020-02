Se mi piacerebbe? Chiaro! Per il campionato sarebbe una cosa enorme. Ma onestamente è molto complicato. Messi è molto legato al Barcellona, è la sua casa. Però è chiaro che mi piacerebbe. Come giudico l'esperienza di Ronaldo alla Juventus? Ronaldo è Ronaldo. Non si stanca di segnare, si diverte. I suoi numeri sono di un altro pianeta

C'è una grande concorrenza. Non c'è solo la Juventus, ma anche la Lazio e l'Inter. E poi altre squadre che stanno giocando un bel calcio, regalando emozioni ed è una cosa molto buona per la Serie A

Credo che giocare dove Maradona ha fatto tante cose magiche gli darà maggiori motivazioni. Vorrà mostrare a Napoli chi è Messi. Un confronto tra i due? Difficile e ingiusto. Appartengono a epoche diverse. Diego giocava a un altro livello rispetto agli altri e Messi, così come Cristiano Ronaldo, lo stanno facendo ora. Spero che Messi possa vincere un Mondiale come ha fatto Maradona, sarebbe una bella storia

Il Barcellona è favorito, non c'è dubbio. Però è una partita aperta. Il Napoli nelle ultime settimane è migliorato, con Gattuso ha puntato sull'aspetto fisico e ora è una squadra difficile da battere. Il Barça dovrà disputare una grande doppia sfida per passare, il Napoli non le regalerà nulla. L'atmosfera del San Paolo sarà l'uomo in più? Penso di sì. Il San Paolo è incredibile, le partite sono una festa. I tifosi del Napoli sono unici

Gianfranco Zola ha parlato a Goal di Napoli-Barcellona, sfida valida per l'andata degli ottavi di Champions League, e non solo:

