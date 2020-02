Il presidente dei bergamaschi ha chiesto di spostare il match contro la Lazio da sabato 7 marzo a venerdì 6: il patron dei biancocelesti ha detto no.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 12:42 | aggiornato 24/02/2020 12:46

Scontro tra Atalanta e Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente della Dea Antonio Percassi ha presentato una richiesta formale alla Lega per ottentere l'anticipo del match contro la Lazio valido per la 27esima giornata di Serie A e in programma attualmente sabato 7 marzo alle ore 18 al Gewiss Stadium. Il patron dei bergamaschi vorrebbe spostare la gara a venerdì 6 marzo in modo da far avere alla squadra di Gasperini un giorno in più di riposo in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma a Valencia martedì 10 (4-1 per i nerazzurri all'andata).

La Lega Calcio ha lasciato ai due club la possibilità di trovare un accordo che ad oggi non c'è: il presidente della Lazio Claudio Lotito ha infatti detto no all'anticipo. Nel caso in cui le società non trovassero un'intesa, sarebbe a quel punto la Lega a intervenire per risolvere la questione.

Da parte sua l'Atalanta è convinta di ottenere lo spostamento della partita a venerdì grazie all'articolo 29 della Lega che prevede che "le società associate che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell’Uefa possono chiedere al presidente della Lega Serie A l’anticipazione o la posticipazione delle proprie gare di campionato in conformità ai criteri stabiliti annualmente dal Consiglio".