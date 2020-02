L'ex presidente di FIGC e Coni: "Spero che in accordo col Governo si decida di giocare, anche senza pubblico".

di Daniele Minuti - 24/02/2020 11:12 | aggiornato 24/02/2020 11:17

Il mondo del calcio italiano sta lavorando a stretto contatto con il Governo per decidere come procedere nei prossimi giorni, dopo l'allarme scattato per i diversi contagi da Coronavirus nel nord del paese che hanno portato al rinvio di diverse partite compresi 5 match di Serie A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma, Verona-Cagliari e Udinese-Fiorentina.

Oltre a capire quando recuperare gli incontri non giocati in questi giorni, si dovrà scegliere come proseguire il campionato in corso per mantenerne la regolarità. Anche a costo di giocare le prossime giornate senza il pubblico presente negli stadi fino alla fine dell'emergenza.

Di questo ha parlato anche Franco Carraro che con le sue dichiarazioni ha espresso chiaramente la sua speranza di non vedere il calcio fermarsi nonostante l'allerta Coronavirus. Anche a costo di giocare a porte chiuse per qualche settimana.

Coronavirus, Carraro: "Giocare la Serie A a porte chiuse sarebbe il male minore"

L'ex presidente di FIGC e CONI è stato intervistato nel programma "Radio Anch'Io Sport" in onda su Radio 1, dando il suo assenso alla possibilità di far disputare i prossimi turni di Serie A senza il pubblico allo stadio.

Mi auguro che FIGC, CONI e Govergo scelgano di giocare le partite di campionato e decidano entro 48 ore se farlo a porte chiuse, continui rinvii minerebbero la regolarità della Serie A oltre a creare problemi coi calendari dei tornei internazionali.

Inoltre, secondo Carraro l'eventuale decisione di giocare (a porte chiuse o meno) sarebbe un messaggio importante per il paese che non deve bloccarsi nonostante la diffusione eventuale di questa epidemia.