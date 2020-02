A post shared by Vincenzo Montella (@coachmontellaofficial) on Feb 24, 2020 at 6:02am PST

Ed ora dopo l’amore di mio figlio Emanuele che proprio pochi giorni fa mi chiedeva una foto con te. Dopo la casa nella stessa via. Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero. Il 102. Complimenti campione, benvenuto in famiglia

