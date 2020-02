Dopo aver ceduto il passo in Liga e rinunciato ad Hazard per infortunio, i Merengues entrano nella settimana stagionale decisiva, con Manchester City e Clasico all'orizzonte.

di Andrea Bracco - 24/02/2020 10:04 | aggiornato 24/02/2020 10:09

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

All'inferno in sei soli giorni. Potrebbe essere questo il titolo di un ipotetico film che ripercorre, passo dopo passo, le ultime disavventure del Real Madrid. I Merengues, in meno di una settimana, si sono ritrovati al secondo posto in Liga dopo aver impattato in clamorosamente in casa contro il Celta e, soprattutto, in seguito alla caduta fragorosa sul campo del Levante, che si è imposto per 1-0 in un match dove la squadra di Zidane ha perfino faticato a tirare in porta. Che la squadra abbia problemi di carattere fisico non è certo un mistero, ma arrivati a fine febbraio sarebbe il momento di rimboccarsi le maniche per affrontare al meglio la parte decisiva di una stagione nata sotto una cattiva stella.

Gli infortuni estivi, le difficoltà in preparazione, le tournée in giro per il mondo non hanno permesso ai giocatori di entrare bene in forma, e adesso la squadra sta pagando un tour de force che dura da inizio luglio. L'infermeria è piena zeppa di calciatori, arricchita - per modo di dire - anche da presenze illustri. Eden Hazard, che era appena rientrato in gruppo dopo un paio di lunghi stop, si è fratturato il perone e presto finirà sotto i ferri, chiamandosi definitivamente fuori da quello che sarà il rush finale del Real Madrid. Il belga, purtroppo per Zizou, è stato molta croce e poca delizia, nonostante fosse arrivato in pompa magna come pezzo da novanta durante il mercato estivo.

Invece la prima annata di Hazard con i Merengues verrà ricordata per i tanti infortuni e le poche presenze, qualche colpo di genio sfoderato senza soluzione di continuità e poco altro. In tutto ciò la squadra arriva da un mese deludente: oltre ad aver ceduto 5 punti su 6 nelle ultime due uscite, permettendo al Barcellona di operare il sorpasso in vetta alla classifica della Liga, i Blancos sono inopinatamente usciti dalla Copa del Rey, eliminati ai quarti di finale da un Real Sociedad in grande spolvero, capace di imporsi a domicilio grazie a una prova scoppiettante e offensivamente incisiva, che ha riportato a galla tutti i problemi difensivi madridisti.

I giocatori del Real Madrid protestano durante la partita persa contro il Levante: i Merengues arrivano da quasi un mese di risultati scadenti e si apprestano ad affrontare la settimana più importante della stagione avendo perso le certezze di inizio anno

Manchester City e poi Barcellona: la settimana decisiva del Real Madrid

Tutto questo è successo alla vigilia di una settimana importantissima, visto che mercoledì sera, a Chamartin, il Real Madrid ospiterà il Manchester City del grande nemico Pep Guardiola, per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League, una competizione che da sempre è nelle corde dei Blancos. I Citizens, seppure in un periodo abbastanza delicato, non vanno presi sotto gamba, perché con la Premier League ormai definitivamente sfumata gli inglesi proveranno a fare all in sull'Europa. Inoltre, domenica prossima nella capitale arriva il Barcellona, per un Clasico che probabilmente deciderà la Liga.

Il Real Madrid pensava di poter gestire un vantaggio di classifica incoraggiante, invece le ultime prestazioni costringono Sergio Ramos e compagni a giocare per un unico risultato. Serve una vittoria, che dovrà arrivare provando a superare i propri limiti, peraltro ben palesati nella partita di Valencia contro il Levante. Il Real Madrid è calato a picco nella classifica dei tiri in porta e in quella delle occasioni create, una situazione dovuta probabilmente ai troppi cambi che Zidane è costretto a operare match dopo match. In vista del Clasico, come se non bastasse, il francese non potrà nemmeno contare su Rodrygo, espulso durante la sua apparizione con il Castilla.

A proposito di fase difensiva, i Merengues hanno subito 7 gol nelle ultime quattro uscite, un'involuzione preoccupante se consideriamo che, fino agli inizi di febbraio, la squadra di Zidane era una delle retroguardie meno perforate d'Europa. E, in tutto ciò, non ha nemmeno aiutato lo scarso feeling di Karim Benzema con il gol: il centravanti francese è l'unico vero terminale offensivo a disposizione della squadra, ma nel 2020 ha segnato solo 2 reti - una, peraltro, arrivata in coppa contro il Saragozza -, decidendo il derby contro l'Atletico Madrid, ma ritrovandosi spesso isolato e costretto a sgobbare per i compagni.

Insomma, arrivati al momento clou dell'anno Zidane dovrà nuovamente vestire i panni del pompiere psicologo, in modo da riassestare un gruppo che pare in caduta libera. Le voci extracampo, come quella legata al non rinnovo di Sergio Ramos, di certo non aiutano, così come non è assolutamente d'aiuto la pressione di un ambiente che non accetta la sconfitta come risultato. Al rientro da Valencia i giornali si sono scatenati, puntando il dito contro la squadra e sparando nel mucchio, in modo da incattivire ulteriormente un clima già abbastanza teso di suo. Per uscirne, al Real Madrid, non resta che tornare a vincere. Il problema è che, a oggi, riuscirci non è affatto scontato.