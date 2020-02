Il brasiliano, espulso contro il Bordeaux, potrebbe partecipare al Carnevale. Intanto l'ex Barcellona, come Mbappé e Thiago Silva, è stato punzecchiato da uno striscione.

di Paolo Gaetano Franzino - 24/02/2020 15:36 | aggiornato 24/02/2020 15:41

Il primo posto in Ligue 1 con tredici punti di vantaggio sul Marsiglia secondo non basta ai tifosi del PSG. La sconfitta dello scorso martedì contro il Borussia Dortmund ha aperto una crepa importante tra squadra e tifoseria, con quest'ultima stanca di vedere i propri beniamini alzare trofei a livello nazionale e venire invece puntualmente sbattuti fuori agli ottavi in Champions League.

Succede ormai da tre stagioni: una maledizione iniziata con il 6-1 incassato al Camp Nou e proseguita con le sconfitte contro Real Madrid e Manchester United. Un loop da cui il PSG non sembra saper uscire nonostante acquisti stellari e cambi di allenatore. In questo modo anche Tuchel è finito nel mirino della critica, dopo aver riproposto la difesa a tre che aveva faticato contro i Red Devils a scapito del 4-4-2 con cui la sua formazione sta dominando la Francia.

Peccato che la critica più aspra sia arrivata dal fratello di Kimpembé, il quale ha apertamente definito il tecnico del PSG un figlio di p***. Ma non solo, perché dopo qualche giorno dopo è arrivata la maxi-festa per i compleanni di Icardi, Di Maria e Cavani, alla quale tutta la squadra ha partecipato fino a notte fonda bevendo birra a torso nudo e ballando a ritmo di musica latina.

Thomas Tuchel non sta vivendo il suo miglior periodo al PSG. Nonostante il primo posto in Ligue 1, il tecnico dei parigini deve ribaltare il 2-1 dell'andata contro il Borussia Dortmund in Champions League

PSG, lo striscione contro Neymar, Mbappé e Thiago Silva

Nemmeno il ritorno in campo è servito ad attenuare le polemiche, visto che ormai i pensieri di tutti sono rivolti al prossimo 11 marzo, quando il Paris Saint-Germain dovrà ribaltare la doppietta di Haaland. E così anche durante la gara contro il Bordeaux, terminata con un pirotecnico 4-3, i tifosi non hanno perso l'occasione di punzecchiare i calciatori.

Koumbaré, Ginola, Rai: mentalità vincente. Thiago Silva, Mbappé, Neymar: paura di vincere? Tirate fuori le palle.

Questo lo striscione esposto dal Collectif Ultras Paris, che poi ha continuato:

Siete degni di indossare i nostri colori? Ci vediamo l'11 marzo.

Non è mancata la risposta di Mbappé, che attraverso una Instagram Story ha replicato ai suoi tifosi scrivendo “Paura di vincere?”.

Neymar espulso: andrà al Carnevale di Rio?

Neymar lascia il campo dopo essere stato espulso al 92'. La squalifica nella prossima gara gli permetterebbe di andare al Carnevale di Rio

Ma il caos in casa PSG prosegue anche grazie a Neymar, che nei minuti finali della partita contro il Bordeaux si è fatto espellere per un fallo su Adli dopo aver rimediato il primo giallo per proteste. Un cartellino rosso sospetto perché gli permetterebbe di saltare la prossima gara contro il Digione e di partecipare al Carnevale di Rio, appuntamento a cui l'ex Barcellona non manca da ben sei anni. E pensare che appena tre giorni fa aveva dichiarato:

Quest'anno non sarò al Carnevale, stavolta non ci saranno polemiche.

Le ultime parole famose, quelle del fantasista brasiliano, che una volta ricevuto il rosso ha lasciato lo stadio senza nemmeno prendere parte alla festa per i 200 gol di Cavani con la maglia dei parigini.

Intanto è notizia dele ultime ore la reazione di Icardi all'esclusione dall'undici titolare nella sfida contro il Borussia Dortmund. L'ex Inter, secondo SoccerLink, avrebbe lanciato alcune sedie prima di isolarsi fino al ritorno a Parigi.