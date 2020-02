Il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie dovrà ora fare sicuramente a meno dell'ex Lecce per diverse giornate in una situazione di classifica (12esimo posto in classifica a +2 sulla zona play out) delicatissima.

Una serata assolutamente da dimenticare per il Pescara. Nel posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie B, gli abruzzesi sono stati travolti all'Ezio Scida dal Crotone che si è imposto con un rotondo 4-1 grazie ai gol segnati da Simy, Messias, Armenteros e Benali (di Galano il gol della bandiera per gli ospiti).

