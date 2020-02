Jordan, O'Neal, Pelinka, Auriemma e la moglie Vanessa. Tutti i ricordi già forti e toccanti di Kobe Bryant da chi gli voleva bene.

di Simone Mazzola - 24/02/2020 22:37 | aggiornato 24/02/2020 22:42

Ogni persona si ricorda cosa stesse facendo l'undici settembre quando caddero le torri gemelle ed è lecito pensare che ogni tifoso NBA si ricorderà per sempre cosa stesse facendo quando ha appreso della morte di Kobe Bryant. È stato un fulmine che ha devastato il cielo sereno della Lega, che ha scosso un intero mondo sportivo e che ha lasciato sospesa una storia che aveva ancora molti capitoli da scrivere.

Nella mattinata di Los Angeles, ma alle 19 orario italiano, abbiamo potuto vivere e respirare l'ultimo saluto pubblico a Kobe Bryant in una data (il 24-02) non scelta a caso. Tutti i giocatori più importanti, le celebrità più influenti e gli amici più intimi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Kobe e Gianna Bryant nel memorial day. Una cerimonia organizzata in grande stile con Alicia Keys al piano, un commosso Jimmy Kimmel "moderatore" della serata e anche un Geno Auriemma che sembrava fuori synchro ma che invece si è rivelato in un bellissimo intervento.

Shaquille O'Neal è stato il dulcis in fundo e ha sdrammatizzato il momento, come da personaggio, ricordando e onorando l'amico ma provando ad alleggerire un clima di fisiologica commozione e ricordo. Strappare qualche sorriso in circostanze come queste potrebbe sembrare inopportuno, ma non per Shaq che lo ha fatto con delicatezza e sensibilità.

NBA: Pelinka e Jordan, gli amici veri

Bellissimo l'intervento di Rob Pelinka, procuratore, dirigente e amico fraterno di Kobe che ha dispensato alcuni bellissimi ricordi:

Kobe ci ha lasciato facendo ancora un gesto da eroe. Mi ha scritto dall'elicottero chiedendomi se conoscessi un procuratore di baseball per una sua amica. Ero a Messa e indeciso se guardare il cellulare, l'ho fatto ed era lui. All'uscita gli ho risposto, ci siamo scambiati qualche messaggio e nove minuti dopo era in paradiso.

Sono tre piani di ricordi che Rob vuole porre all'attenzione: l'amico, il padre, il marito:

Una sera mi ha chiamato e voleva fare una sorpresa a Vanessa suonando un'opera di Beethoven incredibilmente difficile per una serata speciale. Ogni giorno successivo mi richiamava perchè aveva speso ore e ore a impararla. Ogni volta un pezzo in più e dopo qualche giorno l'aveva imparata tutta alla perfezione contro ogni pronostico. La Mamba Mentality anche fuori dal campo.

Jordan ha poi rincarato la dose al capitolo amicizia svelando tanti dettagli del loro rapporto:

Mi chiamava alle 11, a mezzanotte o alle tre di notte per parlare non solo di basket, ma di vita. Ero come il fratello maggiore a cui rubava le scarpe perchè voleva emularlo. Lui faceva così con il mio gioco. Voleva essere il migliore possibile e anche quelle volte che risultava essere un dito nel **** la sua capacità di toccare l'animo delle persone lo rendeva unico. Ciao fratellino.

E tra copiose lacrime la stella NBA per eccellenza dà l'ultimo saluto a uno dei migliori.

Vanessa e la sua incredibile forza

Chi esce in maniera regale e incredibilmente forte da questa sera è la moglie Vanessa, chiamata presto sul palco tra l'emozione generale. La sua forza d'animo in questo speech è stata indescrivibile. In un momento di lutto così forte per aver perso marito e figlia, parlare di loro per così tanto, con così tanti particolari e ricordi è cosa improba per qualunque essere umano. Evidentemente Kobe le aveva trasmesso un pò della sua forza, perchè "uno era ghiaccio quando l'altro era fuoco e viceversa".

Tante parole, tanti ricordi, i sorrisi e gli abbracci di Gianna che era una figlia, ma anche un motivo di forza nei momenti difficili. Non averla più lascia il suo cuore squarciato dal dolore.

Un cuore già squarciato dalla perdita del marito, di cui ha elencato tutti i soprannomi con grande naturalezza. Vanessa è stata la sua prima fidanzata a 17 anni, il suo unico amore e anche la persona che più di tutte gli dava forza e stabilità assieme alle figlie. Non si contano i complimenti e i ricordi del perfetto padre e marito che era Kobe sotto ogni punto di vista. Eppure Vanessa ha avuto solo pochi momenti di cedimento in una circostanza emozionalmente devastante, ma che ha fatto cadere ogni barriera emotiva a chiunque la guardasse. Una persona splendida, una cerimonia splendida per uno splendido campione e il suo ultimo saluto.