Il tecnico dei campani debutta in Champions League e pur riconoscendo la grandezza degli avversari è convinto di potersela giocare. Gli fa eco Insigne: "Abbiamo battuto Liverpool e Juventus, niente è impossibile."

Il Napoli si appresta ad affrontare la gara di andata della doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona e Gennaro Gattuso, tecnico dei campani che farà così il suo esordio in panchina nella competizione, crede nell'impresa. Ringhio è carico, e pur se consapevole di quanto sia difficile crede nell'impresa ed è convinto che la sua squadra possa dare filo da torcere ai catalani, che partono ovviamente con il favore del pronostico.

Affrontiamo una grandissima squadra in una sfida che per me è importante e per cui ringrazio i miei giocatori e Ancelotti, dato che per arrivare fino a qui io non ho fatto niente. Sono emozionato e ovviamente preoccupato, perché anche se a loro mancano diversi calciatori con Setién sono tornati a fare le cose del passato. Dovremo essere bravi in entrambe le fasi, domani, soprattutto quando toccherà a noi gestire la palla.

Il Napoli arriva alla sfida carico: il sesto posto in campionato e i recenti risultati positivi, che hanno visto i partenopei battere prima la Juventus e poi l'Inter nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia hanno restituito morale e convinzione nei propri mezzi a una squadra che non può essere al livello dei catalani ma che comunque ha recentemente dimostrato sul campo, sconfitta casalinga con il Lecce a parte, di avere qualità tali da poter mettere in difficoltà chiunque.

Napoli, Gattuso e Insigne all'unisono: "Contro il Barcellona senza paura"

È proprio i recenti risultati positivi, oltre che la vittoria ottenuta con il Liverpool schiacciasassi nel girone di Champions, sono la base su cui Gattuso vuole costruire quella che sarebbe una vera e propria impresa capace di cambiare completamente la stagione del Napoli.

Da tanti anni ormai Messi è il migliore al mondo, lo è per come ha vissuto tutta la carriera, perché non dice mai una parola fuori posto, è un esempio in tutto e per tutti e poi in campo fa cose che vedo fare solo a chi gioca alla PlayStation. Ha qualità incredibili, è il più grande di tutti i tempi, ma non c'è solo lui: ho letto di gabbie per fermarlo, ma a noi servirà la partita collettiva, ci sarà da subire ma sarò soddisfatto se non avremo paura, se ci mostreremo vivi, rispettando l'avversario ma giocandoci la partita.

Inevitabile una riflessione sul percorso da allenatore, che lo ha portato a debuttare in Champions League in una gara tanto importante.

Domani ci giocheremo qualcosa che tutti abbiamo meritato come gruppo di lavoro, per tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Toccherà ai miei giocatori, al gruppo, un gruppo di cui si conquista la fiducia con il lavoro quotidiano, il rispetto e la coerenza. Essere un allenatore significa anche dire cose brutte, come dire ad alcuni giocatori che domani non scenderanno in campo. Siamo tutti i giorni a contatto, è importante trovare una parola giusta per tutti e dire sempre la verità. Oggi noi prepariamo delle cose e pensiamo ai benefici che queste potranno darci sul campo.

Messi al San Paolo, nel tempo di Maradona: in questi giorni non si è parlato d'altro, e anche Ringhio dice la sua.

Diego è il Dio del calcio, non l'ho mai visto dal vivo, da vicino, ma me lo sono goduto in videocassetta. So che è è stato un grande campione, uno dei più grandi al mondo, ma Messi in questo momento fa delle cose che faceva anche Maradona.

Il Napoli, per giocarsela, non deve avere paura.

Domani non dobbiamo avere paura, dobbiamo metterla da parte insieme alla tensione e provare a giocarcela. Dovremo metterci tutti uno a disposizione dell'altro, non sarà con gli individualismi che risolveremo questa sfida, le individualità andranno messe a disposizione del collettivo, avere qualità nel palleggio per metterli in difficoltà e giocare due belle partite in una, una con la palla e una senza palla. Da quando ci sono io al San Paolo abbiamo fatto grandi partite e altre decisamente meno buone. Nei 180 minuti non dovremo sbagliare niente, perché se sbagli loro ti puniscono.

Il Barcellona incute timore, questo è certo.

A chi dice che si tratta di 14 calciatori più una banda di ragazzini rispondo di guardare la mentalità di questi cosiddetti ragazzini. Mi piace la mentalità del calcio spagnolo, del Barcellona e di Setién, tecnico che ho mandato a spiare e che cura molto anche la fase difensiva, ha una grande visione del calcio e una cultura di lavoro straordinaria. Ma ce la giocheremo, adesso siamo più compatti, lavoriamo tutti insieme. Ci ho messo anche del mio, poi se piace o non piace importa poco, dobbiamo guardare la classifica. Il Barcellona ha qualcosa in più di noi, ma la prepareremo bene, senza fare calcoli. Nel calcio non si sa mai...

Gattuso spende parole importanti anche per Lorenzo Insigne, il suo capitano, smentendo chi aveva parlato di un rapporto difficile e mai decollato tra i due. Ne loda l'intelligenza tattica e lo spirito di sacrificio, lo sprona a parlare di più, sa che può raggiungere un livello ancora superiore e ha completa fiducia nei suoi mezzi. L'attaccante azzurro ringrazia e ricambia.

Essere capitano è una grande responsabilità, dentro e fuori dal campo, per questo ringrazio il mister che fin dall'inizio mi ha dato subito fiducia ed è sempre stato al mio fianco. Da napoletano sento tantissimo questa partita, con l'aiuto di tutti potremo fare bene. Quella con il Barcellona è una grande sfida, la prepariamo seguendo al 100% le indicazioni dell'allenatore e scenderemo in campo domani con la giusta mentalità.

Messi o Maradona? E quanto è vero che in passato il capitano azzurro è stato vicino a vestire la maglia blaugrana?

In un'intervista ho detto che Messi per me è il migliore al mondo, ma Maradona è sacro per i napoletani, è tutto. Non faccio paragoni. Io al Barcellona? Non ho mai avuto la possibilità, non sono mai stato vicino a firmare con loro, per cui non so cosa posso rispondere in questo senso.

Come già fatto da Gattuso, anche Insigne sottolinea la prova del Barcellona contro l'Eibar nell'ultimo turno di Liga per parlare di un'avversaria tutt'altro che in crisi e in difficoltà.

Hanno una grandissima rosa e non sarà per loro un problema sostituire gli assenti. Ma qualche errore lo commetteranno, e noi dovremo essere bravi a sfruttare queste situazioni. Se giocheremo con la giusta mentalità potremo ottenere un grande risultato, del resto lo abbiamo già fatto contro il Liverpool. Un mio gol? Per me può segnare pure Ospina, è lo stesso, l'importante è fare una grande prestazione. Non posso non emozionarmi sentendo il grido del San Paolo, spero di dormire sereno prima di una partita così importante.

Anche Insigne insiste sullo stesso punto: il segreto contro il grande Barcellona sarà non avere paura.