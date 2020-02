Impossibile non parlare della situazione Coronavirus che sta preoccupando l'Italia, anche perché l'intera rosa del Barcellona è stata controllata come da protocollo al suo arrivo all'aeroporto di Napoli.

C'è un'atmosfera positiva, veniamo da vittorie difficili in campionato e sappiamo che il Napoli viene da un buon momento, sarà una partita complicata ed emozionante da giocare in uno stadio così pieno di passione. Le parole di Gattuso mi lusingano, è stato un grande calciatore e ora è un grande allenatore: sia io che lui proviamo a dare il nostro marchio alla squadra, il suo Napoli ha grande qualità. Abbiamo visto cosa può fare nel girone.

Nella conferenza stampa, Setien ha iniziato parlando dei complimenti che gli sono stati rivolti da Gattuso per poi presentare l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Napoli e come il Barcellona l'affronterà.

Proprio il tecnico del Barcellona ha parlato davanti ai giornalisti poche ore dopo le dichiarazioni del suo collega napoletano, descrivendo le insidie che la gara in casa dei partenopei può nascondere alla sua squadra in uno stadio che si preannuncia estremamente caldo per l'occasione.

