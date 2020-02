Dopo la seconda giornata di test della MotoGP in quel di Losail, ha parlato così a Sky Sport un preoccupato Marc Marquez che non è andato oltre il 14° tempo:

Così invece il fratelli Alex Marquez, che ha chiuso 19°:

Sempre a Sky Sport ha parlato anche Valentino Rossi:

Abbiamo avuto un buon passo ma è stato più difficile rispetto a sabato. Abbiamo provato qualcosa per migliorare in alcune settori. In frenata siamo migliorati per esempio, ma abbiamo perso in termini di maneggevolezza. Ieri è stato un po’ più facile con le gomme e anche la posizione in classifica è peggiore, ma alla fine siamo tutti lì. In generale abbiamo fatto un buon lavoro: abbiamo provato tutti i tipi di setting e siamo abbastanza pronti per iniziare. Siamo curiosi di vedere il nostro potenziale nel weekend di gara, che è molto diverso rispetto ai test. L'holeshot (la farfalla sul piatto di sterzo che permette di abbassare la moto alla partenza, ndr)? Non è male, anche se come ho già detto non dà grossi miglioramenti. Nel regolamento è positivo che lo possano usare tutte le Yamaha