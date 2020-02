A suggerire un'ipotesi che sembra fantacalcio l'allenatore inglese di Minnesota Adrian Heath: "Se qualcuno ha il potere di portare i due più forti al mondo negli Stati Uniti questo è David Beckham."

di Simone Cola - 24/02/2020 09:24 | aggiornato 24/02/2020 12:29

La notizia è di quelle da far tremare i polsi, e deve ovviamente essere presa con le pinze e per quello che al momento è, quasi una suggestione: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero presto diventare le stelle del futuro della Major League Soccer statunitense e potrebbero addirittura farlo fianco a fianco, nello stesso club, il Miami di David Beckham.

A suggerire un'ipotesi che può sembrare fantacalcio è Adrian Heath, 59enne ex-calciatore inglese che dal 2008 ha fatto fortuna negli Stati Uniti come allenatore, guidando prima gli Austin Aztex e poi Orlando City. Dal 2017 sulla panchina del Minnesota United, quarto nella Western Conference nell'ultima edizione della MLS e poi eliminato ai playoff dai Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic.

Con l'edizione 2020 ormai alle porte - la regular season avrà inizio nel prossimo weekend - la MLS si trova improvvisamente priva di una vera e propria star internazionale dopo il ritorno in Italia proprio di Ibrahimovic, e nonostante l'obiettivo sia ormai da anni una stabilizzazione del campionato e una crescita graduale, la mancanza di nomi di richiamo potrebbe non garantire al torneo un appeal adeguato. È qui che secondo Heath interverrà Miami, franchigia creata da David Beckham e farà il proprio debutto in questa stagione.

Dopo essersi sfidati per oltre un decennio per decidere chi fosse il migliore al mondo, secondo Adrian Heath Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero chiudere la carriera fianco a fianco nel Miami di David Beckham.

Messi e Cristiano Ronaldo insieme nel Miami di Beckham? La MLS sogna in grande

L'ex centrocampista inglese, capace da calciatore di abbinare grandi qualità tecniche e professionali a una straordinaria cura della propria immagine nel mondo, ha deciso di fermarsi negli Stati Uniti anche dopo avere appeso gli scarpini al chiodo e di creare un club destinato a lasciare il segno, iconico e capace di trainare l'intero movimento della MLS fino a rinverdire i fasti della NASL degli anni '70, quella che aveva tra i propri protagonisti Pelé e Cruijff, Chinaglia e Beckenbauer, George Best e Bobby Moore.

Una strada che è stata abbandonata dalla nuova MLS, nata nel 1993 e che ha preferito crescere gradualmente, coltivando i giocatori locali e dedicando grande attenzione alla stabilità finanziaria dei club coinvolti con un sistema di salary cap sulla falsariga degli altri sport americani, da cui il campionato di calcio ha preso anche il sistema delle franchigie, il numero chiuso - niente promozioni né retrocessioni - e quello dei playoff utili per assegnare il titolo.

Adesso però potrebbe essere arrivato il momento di schierare l'artiglieria pesante, e Adrian Heath è convinto che a farlo sarà David Beckham, l'unico che ha le conoscenze giuste per portare i due più grandi calciatori della loro epoca, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a giocare in America. Insieme, come dichiara al Mirror.

Continuo a sentir dire in giro che a un certo punto arriverà un colpo sensazionale, e quelli di Messi e Ronaldo sono i nomi più citati in queste voci. Per il calcio statunitense sarebbe incredibile, e se qualcuno può trasformare questo sogno in realtà questo qualcuno è David Beckham. Potrebbe non accadere presto, ma io posso vedere Ronaldo seguire le orme di Ibrahimovic, Rooney, Gerrard e Lampard in MLS: per lui e Messi le due destinazioni più ovvie non potrebbero essere che Los Angeles e Miami. E con i legami che Beckham ha con i giocatori e il piano che ha stilato insieme ai suoi imprenditori, posso vederli insieme a Miami.

Lionel Messi ha 32 anni e un accordo con il Barcellona che gli permette di svincolarsi a fine stagione, se lo desidera, per tentare nuove avventure. Potrebbe presto decidere di farlo, così come potrebbe farlo il fresco 35enne Cristiano Ronaldo una volta chiusa l'avventura con la Juventus. La differenza con il passato, per la MLS, sarebbe rappresentata dal fatto che se un tempo il campionato americano era una sorta di "cimitero degli elefanti" oggi i due campioni arriverebbero per trascinare il torneo a livello dei migliori al mondo. Questo almeno è il pensiero di Heath.

In passato la MLS era il campionato dove i più grandi venivano a chiudere con tranquillità la propria carriera, ma credo che questo presto cambierà e che potrà diventare uno dei migliori tornei al mondo, ne ha tutto il potenziale. Penso sia soltanto una questione di tempo, e che l'arrivo a Miami di Beckham contribuirà ad accelerare questo cambio di mentalità.

Certo al momento l'accoppiata Messi-Ronaldo al Miami sembra pura fantascienza: entrambi dovrebbero infatti abbandonare quel calcio di primo livello in cui si sentono - e sono - ancora protagonisti assoluti, e resta da vedere se economicamente la MLS sarebbe in grado di sostenere un'operazione di una portata tanto immane. Possibile che il sogno di Heath e degli appassionati americani sia destinato a restare tale, più che probabile, ma la storia del calcio ci ha insegnato che tutto può sempre succedere. A Beckham il compito di provare a trasformare l'impossibile in possibile.