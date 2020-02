Juventus, ritorno col "botto" per Chiellini: pallonata in faccia a CR7

Juventus, ritorno col "botto" per Chiellini: pallonata in faccia a CR7

Arrivato nell'estate del 2017 dal PSG per 20 milioni di euro più 10.5 bonus, Matuidi ha deciso di fare questo annuncio prima di due partite fondamentali: mercoledì 26 febbraio contro il Lione, al Parc Olympique Lyonnais, per l'andata degli ottavi di Champions League, e domenica 1° marzo contro l'Inter all'Allianz Stadium.

Resterò qui alla Juventus. Il mio contratto includeva un'opzione per un'altra stagione e la società ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare per un'altra stagione qui, non ho mai avuto dubbi in merito perché ho sempre sentito la fiducia di tutti

Blaise Matuidi rimarrà alla Juventus anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo, in un'intervista concessa alla rivista francese Le Figaro, è stato lo stesso centrocampista classe 1987 che in stagione ha messo insieme 30 presenze, 1 gol e 2 assist:

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK