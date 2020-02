Sul web sono comparse le anticipazioni delle tre maglie che i nerazzurri indosseranno nella prossima stagione.

Mentre la stagione in corso è ancora lontana dall'epilogo, ecco che sul web compaiono le anticipazioni di quelle che dovrebbero essere le maglie dell'Inter per la stagione 2020/2021. A svelare le nuove divise è il portale specializzato FootyHeadlines. La caratteristica della prima maglia, di colore nerazzurro, è rappresentata dalle strisce verticali a zig-zag (omaggio alla casacca indossata nel 2010/2011). Il colletto sarà completamente nero, i loghi bianchi. La seconda maglia - possibile presentazione a luglio - dovrebbe essere quasi interamente bianca con un motivo a quadretti nero e azzurro. Lo sponsor Pirelli sarà azzurro, il logo Nike nero e il colletto per metà azzurro e per metà nero. Chiudiamo con la terza maglia, che dovrebbe essere a strisce orizzontali grigie e nere con gli sponsor colorati di giallo. Una divisa che ricorda quella indossata dall'Inter nel 1997/1998, anno in cui i nerazzurri vinsero la Coppa Uefa battendo la Lazio in finale.

Prima maglia Inter 2020/2021

Seconda maglia Inter 2020/2021