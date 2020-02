L'attaccante tedesco ha commentato così i rumors riguardanti il proprio futuro.

Con nonchalance, quasi. Una frase buttata lì, come fosse insignificante, e che invece un peso ce l'ha eccome. Timo Werner si ritiene adatto al gioco di Klopp - "Il miglior allenatore al mondo" -, ha dato la sua preferenza. Da tempo si parla di un suo futuro al Bayern Monaco. Lui ha sempre smentito, "pensa solo al Lipsia", ma adesso parla anche del Liverpool.

Lo ha fatto a margine del pokerissimo rifilato in Bundesliga dal Red Bull Lipsia allo Schalke 04. Nel 5-0 c'è anche la sua firma (un gol e un assist), ovviamente. Werner è secondo nella classifica marcatori del campionato tedesco. Con 21 reti insegue Lewandowski, primo a 25: è da tutti considerato l'erede del polacco. E poi la storia, in Germania, ha sempre insegnato questo. Chiunque diventi grande in un qualsiasi club che non sia il Bayern Monaco, prima o poi passerà dalla Baviera. In pochi hanno resistito alla tentazione.

Liverpool, Werner "si propone"

Potrebbe farlo anche Werner. Attratto più dai campioni d'Europa in carica, futuri vincitori della Premier League. Ecco come ha parlato a Sky Sport Deutschland del suo futuro nel post Schalke-Lipsia:

L'anno scorso, fino a quando non ho prolungato il contratto, venivo sempre accostato al Bayern Monaco. Adesso i media hanno iniziato a parlare del Liverpool, visto che siamo andati a giocare in Inghilterra (Tottenham-Red Bull Lispia di Champions League dello scorso 19 febbraio, ndr). Dico che hanno il miglior allenatore del mondo, Jurgen Klopp. E che ci sono tanti aspetti del mio stile di gioco per i quali si potrebbe dire che mi adatterei bene negli schemi del Liverpool. Però non mi interesso di queste cose, ho ancora tanto da fare al Lipsia. Mi è difficile pensare a dove giocherò il prossimo anno se ho degli obiettivi da raggiungere in questa stagione.

Intanto, stando a quanto riporta The Independent, il Liverpool starebbe cercando proprio un centravanti per la prossima stagione. A una sola condizione: che non pretenda di fare il titolare. Sarà difficile infilarsi tra le maglie del trio magico Salah-Firmino-Manè. Che a Werner vada bene lo stesso?