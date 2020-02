Il retroscena svelato dall'attuale allenatore del Pescara.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 16:52 | aggiornato 24/02/2020 16:57

L'attuale allenatore del Pescara, Nicola Legrottaglie, ha rilasciato un'intervista a Il Centro in cui ha svelato un retroscena riasalente al 2007 quando indossava la maglia della Juventus (allora allenata da Claudio Ranieri) e stava per dire addio ai bianconeri per volare al Besiktas:

Sì, avevo firmato ed era tutto pronto per il mio trasferimento. Iniziai a pregare Dio chiedendogli di scegliere la strada migliore per me. Qualche giorno dopo mi chiamò Alessio Secco, il direttore sportivo dell’epoca, e mi disse: "Nicola, si è bloccato tutto". Dio aveva lavorato per me, rimasi alla Juventus e mi ripresi il posto da titolare

Come detto oggi Legrottaglie allena il Pescara, reduce da tre sconfitte di fila (l'ultima pesantissima per 4-1 in casa del Crotone) e in 12esima posizione in classifica a +2 sulla zona play out.