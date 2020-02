Juventus, verso il Lione: Higuain torna ad allenarsi in gruppo.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 17:23 | aggiornato 24/02/2020 17:33

Non si sa ancora dove e quando si giocherà, ma l'unica cosa certa (almeno per ora) è che la sfida tra Juventus e Inter si terrà come da programma questa domenica. Prima ancora, ovviamente l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, match per il quale i bianconeri stanno continuando la preparazione.

In campo per l'allenamento solamente i giocatori non scesi in campo contro la Spal e l'attenzione è stata rivolta principalmente su Gonzalo Higuain. L'argentino è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la lombalgia che l'ha costretto a saltare la Spal, un'ottima notizia per Maurizio Sarri in vista dei prossimi incontri, anche se a Lione molto probabilmente sarà confermato il tridente composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Juve, buone notizie da Higuain

A centrocampo torna invece Pjanic, mentre in difesa Bonucci (al rientro) potrebbe tornare a comporre la coppia centrale insieme a Chiellini. Altra indicazione arrivata dall'allenamento sono i significativi progressi per Douglas Costa, che ha disputato una piccola parte di seduta in gruppo.

Domani, vigilia della gara di coppa, seduta di allenamento pomeridiana al JTC della Continassa alle 14.45, che sarà seguita dalla partenza per Lione e dalla conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri e di un giocatore della Juventus presso la sala stampa dello stadio dell'Olympique Lione.