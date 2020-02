Juventus, titolo in borsa a picco: -11% in apertura

L’aumento delle preoccupazioni per il Coronavirus incide negativamente anche sulle quotazioni delle azioni del club bianconero: -11% con azioni a 1,0155 euro.

di Luca Guerra - 24/02/2020 11:11 | aggiornato 24/02/2020 21:18

L’aumento delle preoccupazioni per il Coronavirus incide anche sulle quotazioni in Borsa. A farne le spese direttamente, tra le principali protagoniste del calcio italiano, anche la Juventus. Nel lunedì successivo al turno di Serie A condizionato dall'ombra del quadro medico su scala nazionale, il titolo del club bianconero ha infatti registrato un evidente ribasso.

Il titolo della Juventus a Piazza Affari ha infatti fatto registrare ha fatto registrare un preoccupante -11% in apertura, che nei fatti ha portato alla sospensione per eccesso di ribasso con azioni pari a 1,0155 euro. Quella bianconera è quindi parte integrante di quella lista di aziende che stanno accusando il colpo della problematica sanitaria legata al Coronavirus.

A definire nel dettaglio i numeri legati al titolo del club torinese è Calcio e Finanza: la capitalizzazione di mercato della perdita bianconera è pari a 1,52 miliardi di euro, con il titolo Ftse Mib che ha ceduto oltre il 4% a soli 20 minuti dall'apertura. I dati riguardanti la Juventus fanno la somma con quelli riguardanti il primo semestre 2019/2020, che il club bianconero ha diffuso venerdì scorso: i primi sei mesi di stagione si sono chiusi con una perdita di 50,3 milioni di euro, con variazione negativa di 57,8 milioni rispetto all’utile di 7,5 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

🖥 La puntata speciale di oggi con il presidente @juventusfc Andrea #Agnelli è anche in video! 🎥

Potete riguardarla sul canale YouTube di @Radio24_news

⬇️⬇️https://t.co/3t5dZi28Ep — Tutti Convocati (@tutticonvocati) February 24, 2020

Juventus, titolo a picco. Con l'Inter incasso a rischio

Un lunedì poco confortante dal punto di vista finanziario per la Juventus, che dovrebbe peraltro concludere la settimana con il derby d'Italia contro l'Inter di domenica 1 marzo, in calendario all'Allianz Stadium per la 25^ giornata di Serie A: la partita dovrebbe giocarsi a porte chiuse e senza tifosi sugli spalti. Un danno dal punto di vista dello spettacolo e degli incassi, con la società che sarebbe costretta a rinunciare agli introiti del botteghino.

In ottemperanza alle disposizioni di @MinisteroSalute e @regionepiemonte lo #JuventusMuseum resterà chiuso fino al 29 febbraio. Nello stesso periodo, sospesi anche gli Stadium Tour.https://t.co/0sBiqrQTZ7 pic.twitter.com/pVDOv5slu1 — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2020

L'ipotesi di disputa a porte chiuse di Juventus-Inter, partita molto importante per la lotta scudetto, avrebbe spinto anche il club piemontese a chiedere la possibilità di giocare la sfida in campo neutro, individuando il campo di gara in una delle regioni in cui non si sono ancora manifestati casi di Coronavirus: un'ipotesi al momento di difficile realizzazione. Intanto fino a venerdì sera non sarà possibile visitare il museo dello stadio Allianz, come spiegato dalla Juve in un comunicato: