Il portoghese è tornato a parlare della sua avventura milanese, della quale non ha dei bellissimi ricordi.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 00:37 | aggiornato 24/02/2020 00:46

Che il rapporto tra Joao Mario e l'Inter (e i suoi tifosi) non fosse stato così idilliaco, più o meno lo si era intuito. Anche se ora ci ha pensato lo stesso centrocampista portoghese a confermarlo. Ribadendo, con maggiore veemenza, delle dichiarazioni che aveva già rilasciato al momento del suo - temporaneo - addio.

Joao Mario infatti è attualmente in prestito dai nerazzurri alla Lokomotiv Mosca. In Russia si trova bene, è nella sua dimensione. E si augura di essere riscattato. Anche e soprattutto per non dover ripercorrere il trattamento che l'Inter gli ha gentilmente riservato nell'ultima parte della sua avventura milanese. Come lo stesso portoghese ha spiegato ai microfoni di A Bola: