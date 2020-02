In una serata che sembrava stregata, i Reds riescono a ribaltarla vincendo la 26esima gara di campionato su 27, avvicinando sempre più il titolo. Segnali di riscatto dopo la sconfitta di Madrid, nonostante una difesa poco attenta.

di Michele Pedrotti - 24/02/2020 23:00 | aggiornato 24/02/2020 23:07

Dopo soltanto 26 giorni, Liverpool e West Ham tornano ad affrontarsi in Premier League. Allora era la diciottesima giornata, rinviata al 29 gennaio causa impegno nel Mondiale per Club dei Reds. Il risultato è abbastanza inutile ricordarlo, visto che la squadra di Klopp finora ha vinto 25 partite su 26 in campionato (unico pareggio l'1-1 in casa del Machester United il 20 ottobre). For the records, al London Stadium finì 0-2 grazie a Salah e Oxlade-Chamberlain.

La gara di Anfield, oltre che per avvicinare ulteriormente un titolo che manca da 30 anni tondi tondi, è interessante soprattutto per verificare la reazione dei Reds dopo la sconfitta di sei giorni fa al Wanda Metropolitano, nonostante il discorso qualificazione ai quarti di Champions League non sia affatto compromesso visto l'1-0 per i Colchoneros. La squadra londinese, invece, cerca punti fondamentali in chiave salvezza.

Punti che per pochissimo non arrivano, visto che fino a poco più di 20' dal termine gli Hammers si trovavano sul 2-1. Dopo il vantaggio di Wijnaldum, infatti, ci hanno pensato Issa Diop e Pablo Fornals a ribaltare i Campioni d'Europa, quasi smarriti a un certo punto. Ma una paperona di Fabianski su tiro centrale di Salah ha ridato fiducia ai Reds, che con Mané sono poi riusciti a portarsi a casa altri tre punti. A 11 giornate dal termine tornano ad essere 22 i punti sul Manchester City secondo, ne mancano dunque 11 per festeggiare il titolo. Che ormai arriverà, resta soltanto da capire quando.

Premier League, Wijnaldum e Diop aprono Liverpool-West Ham

Solo Liverpool in avvio, anche se i ritmi non sono altissimi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, schiacciando fin dai primi minuti gli Hammers nella propria metà campo. E alla prima occasione la banda Klopp trova subito il vantaggio. Su un pallone dalla destra che sembrava destinato ad uscire, Alexander-Arnold inventa un cross meraviglioso che è perfetto per il colpo di testa vincente di Georgino Wijnaldum. Gol numero 127 in carriera per l'olandese, il quarto stagionale, mentre per il terzino inglese con questo fanno 13 assist.

Ma la reazione del West Ham è immediata: in due minuti si guadagna tre calci d'angolo di fila, riuscendo al colpire al terzo. Sul cross con il mancino di Snodgrass sbuca Issa Diop, che di testa piega la mano di Alisson e rimette subito in parità il match. Terzo gol nelle ultime sei in questa Premier League per il difensore francese, che si dimostra ancora una volta molto temibile anche nell'altra area.

Sembrano attutire il colpo i Reds, decisamente poco abituati a situazioni simili visto che si tratta soltanto del secondo gol subito in campionato nelle ultime dodici partite (il primo in casa, dopo la vittoria per 5-2 con l'Everton il 4 dicembre) e del sedicesimo in totale. L'impressione è che le scorie di Madrid un po' ci siano.

Prova dunque a sbrogliare la matassa Momo Salah, che impegna Fabianski con un mancino a giro verso il quarto d'ora. Alla mezz'ora ci prova Alexander-Arnold, che arriva a rimorchio e calcia con il destro non andando troppo lontano dal palo. Lo stesso 66 è pericoloso su calcio di punizione, deviato dalla barriera e fuori di pochissimo. Sul successivo calcio d'angolo è Van Dijk ad andare vicinissimo al vantaggio, ma il suo colpo di testa scheggia la traversa e va sul fondo.

Inferno e paradiso Reds nella ripresa

Partono forte i padroni di casa nel secondo tempo, pressando alto gli avversari e provando a rendersi pericolosi con Firmino, che nonostante un corridoio interessante calcia altissimo con il destro da buona posizione. Al 55' però arriva una clamorosa sorpresa ad Anfield Road. Discesa di Declan Rice sulla destra, la prima per gli Hammers nella ripresa, cross basso al centro e girata con il destro di Pablo Fornals che non lascia scampo ad Alisson, portando incredibilmente avanti gli ospiti. È il secondo gol in Premier League per l'ex Villarreal, arrivato la scorsa estate per 30 milioni e mai realmente decisivo fino a questo momento.

In un attimo la gara si trasforma in un assedio, con gli uomini di Klopp che mettono i picchetti nell'area avversaria. Da segnalare anche il cambio coraggioso di Moyes, che in momento così delicato toglie Felipe Anderson per inserire una prima punta come Sebastian Haller.

Ma al 68' ecco che arriva il tanto cercato pareggio, nella maniera più strana possibile. Pallone basso di Robertson dalla sinistra, Salah ha spazio e calcia di prima con il mancino, piuttosto centrale. Nonostante questo, Fabianski si lascia incredibilmente sfuggire il pallone, regalando di fatto il diciannovesimo gol stagionale all'egiziano. Reds che continuano ad insistere, sfiorando clamorosamente il 3-2 con Salah e Firmino (gran parata di Fabianski sul primo, con il secondo che non riesce a ribadire in rete da zero metri).

Gol che viene trovato a 10' dal novantesimo, questa volta con la diciassettesima firma stagionale di Sadio Mané. Su un mancino dalla distanza deviato di Joe Gomez, il pallone capita in area ad Alexander-Arnold che la mette subito in mezzo, dove il senegalese deve solo metterla dentro a porta vuota. Situazione che si ripete in maniera praticamente identica al minuto 86', ma questa volta l'attaccante ex Southampton è in posizione irregolare, e il gol è subito annullato dal Var.

Dall'altra parte grande non mollano affatto gli Hammers, che sfiorano il pareggio con Bowen: a tu per tu con Alisson, l'ex Hull City si fa ipnotizzare e gli calcia addosso.