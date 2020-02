Entrambi i giocatori sono attualmente in prestito, rispettivamente da Man United e Arsenal.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 17:00 | aggiornato 24/02/2020 17:05

Uno è in prestito dal Manchester United, l'altro dall'Arsenal. Sia Chris Smalling che Henrikh Mkhitaryan, in modo diversi, si sono rivelati importanti per la Roma di Paulo Fonseca. Ecco perché il tecnico dei giallorossi si augura già da adesso che possano essere entrambi confermati, a partire dal difensore:

Chris è un uomo eccezionale, un grande professionista. L'adattamento al calcio italiano per lui è stato semplice. Tutti lo amano nel club. Vorrei che Smalling restasse. Stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United, per noi è molto importante lui.

Lo stesso discorso vale poi anche per Henrikh Mkhitaryan, per il quale l'allenatore della Roma ha espresso tutto il suo gradimento, nonostante i tanti problemi fisici riscontrati anche nel corso di questa stagione: