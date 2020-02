L'olandese parla dei primi mesi alla Juventus: "Si difende in modo diverso ma mi aiuta a migliorare. Sarri vuole che giochiamo con coraggio".

di Daniele Minuti - 24/02/2020 19:01 | aggiornato 24/02/2020 19:06

I primi mesi di Matthijs de Ligt con la maglia della Juventus sono stati senza dubbio delle montagne russe: arrivato in estate dopo che i bianconeri sono stati capaci di anticipare la concorrenza di molte big europee, l'olandese si è trovato subito titolare per via dell'infortunio al crociato di Chiellini ad agosto.

Dopo qualche incertezza e un periodo passato in panchina (dovuto anche alla crescita di Demiral) l'ex capitano dell'Ajax è tornato a pieno regime ed è ora un titolare inamovibile nella retroguardia di Sarri che infatti lo ha tenuto fuori con la SPAL in vista della sfida scudetto con l'Inter perché diffidato.

Come spiegato dal suo agente Raiola, la decisione presa da De Ligt di approdare nel campionato italiano lo aiuterà a crescere come difensore ed è proprio questo uno degli argomenti trattati dal centrale della Nazionale olandese in un'intervista rilasciata al sito della UEFA.

De Ligt parla dei suoi primi mesi alla Juventus

Parlando per un articolo sul portale ufficiale della Federcalcio europea, De Ligt ha spiegato come sta procedendo il processo di ambientamento in Serie A sin dal suo arrivo alla Juventus neanche 7 mesi fa.

Ambientarsi in Italia è difficile, qui spesso difendi con più uomini contro un attaccante ma questo mi ha fatto crescere come difensore. Sono abituato a difendere uno contro uno però, l'ho imparato all'Ajax. Negli ultimi anni le doti tecniche per i difensori sono sempre più importanti, nasce tutto dal tiki-taka del Barcellona. Sarri vuole che la manovra parta dalla difesa e vuole coraggio. Io fino a 15 anni giocavo trequartista e a centrocampo, poi ho capito che sarei cresciuto in difesa e sono felice di questa scelta.

Ora però la Juventus deve concentrarsi sulla Champions League, il grande obiettivo stagionale. E il cammino nella fase finale partirà mercoledì nella sfida in casa del Lione valida per l'andata degli ottavi di finale.