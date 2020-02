Ok del Governo alla richiesta della Lega Serie A di giocare la prossima giornata a porte chiuse.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 16:09 | aggiornato 24/02/2020 16:14

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La prossima giornata di Serie A - in cui spicca Juventus-Inter - si disputerà con ogni probabilità a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus. Questa la richiesta avanzata dal presidente della Lega Paolo Dal Pino in una lettera formale inviata al Governo. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato che è già in via di definizione il decreto del Governo che lo consenta.

La decisione è già stata presa ieri sera e lo schema è pressoché ultimato. A confermare questo scenario è stato anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha parlato inoltre di Inter-Ludogorets di Europa League: