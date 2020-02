Le parole del Presidente del Consiglio rilasciate durante il programma "Non è l'Arena".

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 08:43 | aggiornato 24/02/2020 08:48

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto durante la trasmissione "Non è l'Arena" di Massimo Giletti, ha fatto sapere che la prossima giornata di Serie A sia seriamente a rischio rinvio dopo che nell'ultimo turno si sono disputate appena quattro partite:

Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportive. Monitoreremo constantemente la situazione, grazie al lavoro dei tecnici e degli esperti, e dopo valuteremo. Soffriremo un poco, ma in questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l'evoluzione del contagio del virus e valuteremo

Di sicuro quindi sono fortemente a rischio le partite in programma nelle zone più a rischio, vale a dire in cui non si sono giocate partite durante questo weekend.