Difficoltà per giocare Inter-Sampdoria: per i nerazzurri sembra esserci solo l'opzione 20 maggio, ma il club spera di trovare una soluzione.

di Daniele Minuti - 24/02/2020 10:29 | aggiornato 24/02/2020 10:34

L'emergenza Coronavirus in Italia continua a mostrare i suoi effetti anche nel mondo dello sport, con ben quattro partite dell'ultimo turno di Serie A che sono state rinviate a data da destinarsi (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari) a cui si va ad aggiungere anche Udinese-Fiorentina prevista per il 29 febbraio.

In attesa di scoprire quali saranno le decisioni della Lega per le prossime giornate, tutto ovviamente in collaborazione con il Governo, c'è da capire come e soprattutto quando recuperare gli incontri non giocati in questi giorni.

La situazione più complicata sembra essere quella dell'Inter e della partita contro la Sampdoria: oggi ci sarà un'incontro fra FIGC, rappresentanti governativi e Leghe calcio per decidere, con i nerazzurri che hanno seri problemi col calendario.

Si valutano le date per recuperare le partite di campionato rinviate nel weekend

Serie A, le date dei possibili recuperi delle partite rinviate per l'allerta Coronavirus

Se il cammino dell'Inter in Coppa Italia ed Europa League continuasse a lungo, l'unica data disponibile sarebbe quella del 20 gennaio e cioè 4 giorni prima dell'ultimo turno del campionato di Serie A. Questa ipotesi non piace al club nerazzurro che, dopo aver visto respinta la richiesta di giocare a porte chiuse ieri, chiederà di disputare la partita la prossima settimana al posto del ritorno di Coppa Italia contro il Napoli (che si giocherebbe poi il 13 maggio).

Meno problemi per le altre sfide: Atalanta-Sassuolo si giocherà probabilmente il 18 marzo visti gli impegni di Champions League dei bergamaschi (che hanno un piede nei quarti di finale dopo il 4-1 al Valencia). Due opzioni per Torino-Parma, cioè il 4 o l'11 marzo, con l'ultima data che pare quella prescelta anche per Verona-Cagliari.

In attesa di sapere come andrà il summit di oggi a Roma (ci si aspetta annunci ufficiali sia sulle date sia sulla presenza del pubblico), si spera che la situazione di emergenza cessi e che come sistemare gli impegni delle squadre di Serie A sia davvero l'ultimo dei problemi.