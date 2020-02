Comunicato del Comitato olimpico sui Giochi in programma in Giappone dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 12:50 | aggiornato 24/02/2020 12:54

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il Comitato olimpico internazionale ha pubblicato un comunicato ufficiale per far sapere che i Giochi in programma in Giappone dal 24 luglio al 9 agosto 2020 non siano a rischio a causa del Coronavirus: