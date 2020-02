Il presidente della Fiorentina a DAZN tra progetti e mercato: "L’intenzione è quella di investire. Non so che farà Chiesa. La mia promessa era di non farlo partire l’estate scorsa".

di Luca Guerra - 24/02/2020 12:22 | aggiornato 24/02/2020 12:27

Un anno e mezzo di calcio italiano, un anno e mezzo per tracciare bilanci e pensare al futuro. Il patron della Fiorentina Rocco Commisso si è raccontato nel corso di una lunga intervista ai microfoni di DAZN: è successo nello speciale "Rocco Commisso – La mia storia", racconto di 11 minuti e mezzo che prende piede dall'infanzia del numero 1 viola in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica, passando per il viaggio sulla "Cristoforo Colombo" da Napoli a New York, agli States e al ritorno in Italia.

Innamorato pazzo di Firenze ("Non credo che ci sia una città al mondo come questa, bellissima. Il problema è che questa bellezza e ricchezza non permette di costruire uno stadio in centro"), Commisso è andato oltre il calcio, raccontando anche di come a inizio anni '70 aprì la prima discoteca italoamericana, la Act III, con il primo live curato dai Cugini di Campagna. Storia di un imprenditore eclettico, oggi presidente vulcanico.

Il primo anno di Commisso alla guida della Fiorentina non è stato semplice, con la salvezza conquistata all'ultima giornata. Ora il club viola ha avviato un nuovo corso, affidato in panchina a Beppe Iachini da due mesi con l'obiettivo di condurre una stagione di transizione e proiettarsi in futuro sul ritorno nelle coppe europee, dimensione spesso raggiunta nell'era della famiglia Della Valle.

Ho fatto un mercato mediatico ad agosto e un mercato mirato ora, è vero. Sto imparando come fare. L’intenzione è quella di investire. Credi che sia venuto qua alla mia età per non vincere? Non credo. Adesso voglio lo stadio, ma non sono venuto qua per guardare gli altri che vincono mentre io perdo.

Ferma intenzione di rilanciare e riportare la Fiorentina sui livelli di qualche anno fa. Il progetto esposto da Commisso è chiaro. Il patron della Fiorentina ha anche parlato dell'addio con Vincenzo Montella prima di Natale:

Sono venuto qui per imparare, l’ho detto da subito: ho preso Pradè, confermato Montella, abbiamo lavorato ma poi Ribery ha preso tre giornate e siamo andati in crisi. Abbiamo dovuto cambiare allenatore. Io abbraccio tutti, basta che poi facciano bene!

Abbracci, intesi come saluti, che a fine stagione potrebbero essere riservati a Federico Chiesa. La stellina viola ha già eguagliato il primato di marcature personali in stagione (6) e in estate potrebbe essere uno dei prezzi pregiati del calciomercato italiano. Sul futuro del numero 25, Commisso appare possibilista:

Non so se Chiesa partirà. La mia promessa era di non farlo partire l’estate scorsa. Quest’anno però non so.

