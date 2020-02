Rientro in campo a meno di quattro mesi dalla frattura scomposta della caviglia per il portoghese, andato ko in uno scontro di gioco con Son: per lui 30 minuti contro l'Arsenal.

di Luca Guerra - 24/02/2020 12:13 | aggiornato 24/02/2020 12:17

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il 3 novembre 2019 è ormai alle spalle e André Gomes l'ha dimenticato in fretta. Il centrocampista portoghese dell'Everton lo ha dimostrato. Riavviando il motore, lavorando duramente e bruciando le tappe verso il ritorno in campo. A 112 giorni dal terribile infortunio rimediato contro il Tottenham, Gomes è tornato in campo e lo ha fatto subentrando al 59' della partita persa per 3-2 dalla formazione di Carlo Ancelotti nel turno numero 27 di Premier League in casa dell'Arsenal.

Al momento dell'ingresso in campo di André Gomes, il pensiero di tifosi, colleghi e addetti ai lavori è andato al giorno del suo terribile infortunio. Impatto con Son del Tottenham, caviglia che si gira e il 26enne portoghese che resta a terra, dolorante e in lacrime tra le braccia dei suoi compagni di squadra, che gli coprivano il volto per impedirgli di vedere la gravità del colpo. Stessa scena per il suo avversario, che era scoppiato a piangere con le mani sul volto.

All'epoca si parlò di infortunio shock e i tempi di recupero furono ipotizzati in almeno cinque mesi. Previsioni sconfessate da Gomes, che a 86 giorni dal crack era tornato ad allenarsi in gruppo e a meno di quattro mesi da quel 3 novembre è tornato a sentire l'odore del campo in impegni ufficiali. Con la benedizione di Carlo Ancelotti:

Si allena bene e non c'è nessun problema.

💙 | "I need to thank everyone - the team, Evertonians and football supporters in general - they've all been wonderful with me." - @aftgomes. pic.twitter.com/mPztotUXka — Everton (@Everton) February 23, 2020

Premier League, gioia André Gomes: "La gente è stata meravigliosa con me"

André Gomes ha giocato più di 30 minuti, prendendo il posto di Schneiderlin e partecipando al tentativo di rimonta dell'Everton. Il centrocampista, riscattato dai Toffees per 25 milioni di euro in estate dal Barcellona, ha poi espresso ai microfoni di Sky Sports la sua gioia per il ritorno:

Devo ringraziare tutti - la squadra, i tifosi dell'Everton e i tifosi di calcio in generale: sono stati tutti meravigliosi con me. Anche il mondo del calcio mi è stato molto vicino. Ho lavorato tanto su me stesso, la mia famiglia mi è stata vicina e ho pensato solo a questa giornata.

🔵 I would prefer to write after a win, but just need to say it loud... THANK YOU to everyone who showed me love in those 4 tough months, specially to you Evertonians. You gave me extra energy to push myself to the limit and come back stronger 💙 @Everton pic.twitter.com/2IgRDpGLeU — André Gomes (@aftgomes) February 23, 2020

Nove presenze in stagione e tanta voglia di recuperare il tempo perduto. Gomes ha replicato il concetto anche attraverso il proprio account Twitter. Con tanta gratitudine e altrettanta voglia di tornare protagonista in campo. Le lacrime ormai sono solo un ricordo: