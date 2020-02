Il giocatore del Liverpool torna a parlare dell'episodio che lo ha visto protagonista nel match di Champions League contro il Barcellona.

di Redazione Fox Sports - 24/02/2020 09:30 | aggiornato 24/02/2020 09:34

Il calciatore del Liverpool Andrew Robertson si è concesso a un'intervista al "Daily Mail" ed è tornato a parlare di quanto accaduto nella scorsa edizione della Champions League, quando si rese protagonista di una provocazione nei confronti di Leo Messi, durante la famosa partita ad Anfield Road vinta dai Reds per 4-0 sul Barcellona.

In quell'occasione Robertson, dopo un'azione di gioco, dopo aver buttato Messi a terra per un contrasto ci è passato accanto e ha spinto la testa della stella argentina con due mani, commettendo un'azione antisportiva che non è stata oggetto di punizione da parte dell'arbitro Cakir, nonostante fosse in grado di contare sul VAR per dai un'occhiata.

Fabinho breaking messi's legs and Robertson slapping his head is the funniest and best thing you will see all day pic.twitter.com/yUawxza4Mq — _ (@lfc_allting) July 15, 2019

Champions League, Robertson si vergogna di quanto fatto a Messi

Queste le parole di Andrew Robertson riferendosi a quell'episodio:

Ricordo quel momento con vergogna, non mi piace rivederlo. Non ho nient'altro che rispetto per Messi e per il Barcellona, ​​ma quel giorno dovevamo superare il turno e se quel gesto fosse servito a deconcentrare il migliore del mondo... Ma mi dispiace, non sono fatto così come persona, non è la mia personalità e forse sono andato oltre.

Non si riguarderà volentieri quell'immagine, ok. Ma visto il risultato finale, nonostante la vergogna provata, c'è da star certi che quel gesto lo ricommetterebbe un altro milione di volte.