Inglesi vanno all'assalto del centrocampista del Napoli, che in questi giorni lavora per allungare il contratto allo spagnolo. Sul piatto una cifra monstre.

di Andrea Bracco - 24/02/2020 08:51 | aggiornato 24/02/2020 09:05

La sentenza UEFA con relativa squalifica di due anni dalle coppe europee non fa paura al Manchester City. Il club inglese, che sta studiando i prossimi passi da fare per portare avanti il ricorso contro il verdetto del TAS, si guarda attorno e, nonostante tutto, è già pronto a programmare il mercato per la prossima estate. I Citizens, che nei giorni scorsi hanno incassato la disponibilità di Guardiola a rimanere a prescindere, in estate cercheranno di puntellare una rosa già molto forte, inserendo dentro giocatori giovani ma già in grado di garantire un ulteriore salto di qualità a livello tecnico.

Se la difesa sarà probabilmente il reparto più rivoluzionato, il primo colpo in entrata potrebbe però arrivare il centrocampo: secondo quanto riportato dal Sunday Express, il Manchester City avrebbe perso la testa per Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, uno degli attuali leader della mediana partenopea che, nelle ultime settimane, è finalmente tornata ai suoi livelli abituali. Ruiz piace a mezza Europa in maniera trasversale, tanto che durante la scorsa campagna acquisti estiva sia Real Madrid che Barcellona sarebbero state disposte a fare follie per riportare l'ex Betis in Liga.

Niente da fare, però, perché il Napoli ha messo Ruiz al centro del proprio progetto sportivo: la sua crescita esponenziale lo ha di fatto inserito nella categoria dei migliori interpreti del ruolo del massimo campionato italiano, tanto è vero che lo scorso anno - alla prima esperienza assoluta in Serie A - è finito anche nella top 11 stagionale. Il City, a prescindere da quello che sarà il futuro del club, si è inserito prepotentemente nella corsa allo spagnolo, tanto che in Inghilterra hanno già specificato che, al netto di ogni situazione, l'assalto a Fabian Ruiz sarebbe già partito.

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, festeggia la rete segnata sul campo del Brescia: lo spagnolo è tornato a essere centrale nel centrocampo degli azzurri, ma in estate potrebbe accettare la corte del Manchester City

Calciomercato, folle offerta del Manchester City: Fabian Ruiz verso la Premier League

Tra Fabian Ruiz e il Napoli in questi giorni si giocherà però un'altra partita fondamentale, ovvero quella legata al rinnovo di contratto. La situazione è abbastanza delicata, perché dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Campania, sembrerebbe che la società abbia fretta di blindarlo proprio per la paura di perderlo per due spiccioli. Al momento della firma con gli azzurri, sul contratto del calciatore è stata inserita una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cifra veramente risibile se consideriamo quanto potenzialmente possa valere oggi il centrocampista spagnolo.

Facile quindi che le due parti, a breve, si siederanno a un tavolo e discuteranno del rinnovo: una settimana fa era stata lanciata una voce che parlava di prolungamento con ingaggio al rialzo e nuova clausola rescissoria da addirittura 180 milioni di euro. Sarebbe una cifra record, che però permetterebbe al Napoli di fare la voce grossa sul mercato. Il messaggio potrebbe suonare più o meno così: se volete il nostro gioiello, dovete portarci un'offerta irrinunciabile. Per questo motivo il Manchester City arriverebbe addirittura ad offrire 80 milioni di euro, gli stessi che un anno fa De Laurentiis chiedeva per cedere Allan al PSG.

Poi non se fece nulla, con i risultati che tutti conosciamo, e proprio per questo a Napoli non vogliono ripetere l'errore fatto a monte con il brasiliano. Ruiz, nel sistema di Guardiola, potrebbe interpretare il ruolo di interno o semplicemente essere schierato nel centrocampo a due, in coppia con un playmaker. In questa stagione e mezza italiana ha messo insieme numeri di tutto rispetto: in 70 apparizioni è ha trovato per dieci volte la via del gol, corredando il tutto con 5 assist e una crescita esponenziale che lo ha portato fino in nazionale. Con le Furie Rosse Fabian Ruiz giocherà Euro 2020, prima di capire definitivamente dove il mercato lo porterà.