Il portiere tedesco ha fissato gli obiettivi blaugrana per questa seconda parte di stagione: "La squadra cresce, al San Paolo per fare la partita".

di Andrea Bracco - 24/02/2020 12:16 | aggiornato 24/02/2020 12:21

Marc-André Ter Stegen è senza dubbio uno dei leader tecnici e carismatici del Barcellona. L'estremo difensore tedesco rappresenta una sicurezza per il presente ma soprattutto per il futuro, visto il grande percorso che proprio nelle fila blaugrana lo stesso portiere sta portando avanti da ormai diverse stagioni. A margine di un evento organizzato dalla Cupra, marca automobilistica della quale Ter Stegen è testimonial, il numero uno del Barcellona ne ha approfittato per fare il punto della situazione alla vigilia di una settimana molto importante per il club. I catalani, infatti, affronteranno il Napoli nella gara di andata valida per gli ottavi di Champions League, per poi scendere in campo domenica in occasione del Clasico.

Molto probabilmente la squadra, nelle prossime due partite, si giocherà una grossa fetta di stagione, ma il portiere del Barça invita alla calma e, soprattutto, a ragionare step by step:

Stiamo lavorando molto bene. Sappiamo che davanti a noi si prospettano diversi impegni importanti, ma li affronteremo al 100% della forma. Ci faremo sicuramente trovare pronti: in queste settimane abbiamo svolto una preparazione mirata a dare il massimo quando le partite diventeranno decisive. Ci sarà da soffrire e sacrificarsi, ma di certo vedrete la miglior versioe del Barcellona.

Ter Stegen suona la carica, soprattutto in vista della trasferta del San Paolo, impianto che quest'anno ha già mietuto una vittima illustre come il Liverpool:

Sarà un match complicato per tutta una serie di fattori, ci aspettiamo una battaglia e ci faremo trovare pronti per provare a strappare un risultato importante.

Ter Stegen introduce Napoli - Barcellona: "Siamo focalizzati sull'obiettivo"

La Champions League rimane il grande obiettivo stagionale, nonché la competizione che di fatto ha deciso le sorti di Ernesto Valverde. Le eliminazioni contro Roma e Liverpool bruciano ancora:

È un torneo che va giocato passo dopo passo, senza farsi prendere dall'agitazione. Siamo focalizzati su ciò che dovremo fare, consapevoli che non è facile perché dagli ottavi in poi tutto è più equilibrato. A Napoli sarà dura, ma vogliamo fare bene per poi chiudere il discorso al Camp Nou.

Con Euro 2020 all'orizzonte, Ter Stegen fissa gli obiettivi futuri:

Ho ancora due anni di contratto con il Barcellona. Qui mi trovo molto bene, la mia famiglia si è ambientata. Stiamo già parlando del rinnovo, ma per ora non ci sono novità. Da parte mia c'è l'intenzione di fermarmi qui per molto tempo, ma oggi dobbiamo pensare al campo. Più avanti ci sarà tempo per tirare le somme e capire quali saranno le prossime mosse da fare, di comune accordo con il mio agente.

La chiosa finale è tutta per Quique Setien: