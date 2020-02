Ai microfoni di Radio 24, ospite il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che ha partecipato alla trasmissione "Tutti Convocati", programma format di Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano

Ai microfoni di Radio 24, ospite il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che ha partecipato alla trasmissione "Tutti Convocati", programma format di Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano dedicato all’informazione sportiva. Si parla subito della possibilità di giocare Juventus-Inter a porte chiuse:

Deve prevalere l'interesse della salute pubblica. Il calendario è estremamente intasato, frutto di scelte pregresse a cominciare dall'inizio del campionato tardi e della sosta natalizia. Ovvio che adesso si è in difficoltà ma, ripeto, noi ci adegueremo a quello che decideranno gli enti preposti. Organizzare una partita come Juventus-Inter in uno stadio diverso da quello ipotizzato è estremamente complicato. In questa ottica, ne risente la distribuzione del prodotto e il campionato italiano, ma gli addetti ai lavori dobbiamo avere in mente la priorità, che è la salute pubblica. L'ordinanza in Piemonte vige fino a sabato, in questo momento la partita si svolge regolarmente all'Allianz Stadium e con il pubblico. Quello che ribadisco è la tutela della salute pubblica. Se venisse imposto di giocare a porte chiuse sappiamo che si tratterà di scelta giusta. Con l'andata degli ottavi di Champions contro il Lione, è il momento in cui si entra nel vivo e chi compete per vincere. Il primo quadrimestre? Voto ottimo, siamo primi in campionato, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo avuto una piccola sbavatura in Supercoppa italiana. Un bilancio? Mia abitudine valutare la stagione, non posso constatare i vari passaggi. Pensando di voler vincere a febbraio è sciocco. Gli scudetti si vincono a maggio. Arrivare a questo punto in testa alla classifica è una buona base di partenza.

Su Allegri, Conte e Sarri:

Con Allegri ci siamo visti la settimana scorsa per un caffè, amicizia e stima rimaste intatte. Sono persone in cui si lavora e si condividono anni interi. Che rimanga amicizia è normale. Le valutazioni hanno portato a un cambio di guida tecnica e abbiamo individuato un tecnico con le caratteristiche di Sarri. Lui ad agosto ha detto di voler avere un impatto fino a 70 metri, poi sono gli interpreti a dover fare la differenza. Conte? Sulla scelta tecnica, noi pensiamo a chi vogliamo, non a chi non vogliamo. Lui è Juventus, ha vinto una Champions qui, è stato capitano. La sfida che ha reputato più affascinante è stata quella di riportare a vincere l'Inter, conosco Steve e lo stimo. Avere un faccia a faccia con lui mi entusiasma per la vittoria del campionato. Gli sponsor sono molto juventini. Allo sponsor interessano i risultati, quanto si parla della sponsorizzazione. Sarri era la modalità che avrebbe potuto garantire in modo più veloce il risultato. Guardiola? Sarebbe un'eresia non pensarci, ma in questa fase è molto felice dove è, al di là delle situazioni contingenti. In questo momento siamo molto felici con Sarri, il grosso del dialogo e della cena che ho avuto con lui era proprio l'impostazione a uno-due-tre anni. Quello che mi fa molto piacere sono due cicli che abbiamo aperto, uno con Antonio e uno con Max. L'idea è dare la stessa continuità. Chi vuole vincere non è allegriano, è juventino. Statisticamente abbiamo vinto 8 scudetti, siamo in corsa per vincere il nono, e vorremmo vincere anche il decimo, ma la statistica dice che non può essere sempre così.

Sul Napoli in Champions e la corsa Scudetto:

Se tifo Napoli in Champions League? Più avanzano le squadre italiane meglio è per il ranking europeo. Lazio? Quello che uno deve temere della Lazio è la spensieratezza, non hanno l'obbligo di vincere. Se riescono a traghettarla fino a marzo-aprile può essere un vantaggio, perché in caso di risultati negativi possono essere soddisfatti della qualificazione in Champions League pressoché certa. L'Inter questa spensieratezza non ce l'ha, anche perché con l'arrivo di Conte è l'Inter che si è caricata dell'obbligo di vincere. Inzaghi? Simone e Filippo li conosco da 30 anni, abbiamo fatto anche diverse serate insieme quando eravamo giovani, sono due ragazzi per bene. Con la Lazio Simone ha fatto un grandissimo lavoro, bisogna vedere come, se e quando agirà se dovesse avere l'obbligo di raggiungere l'obiettivo.

Su Cristiano Ronaldo e Messi

Acquisto di Cristiano Ronaldo e clausola di Messi:

Primo giocatore per cui abbiamo fatto riunione congiunta sia area sport che marketing. Ha spostato la riconoscibilità del brand Juventus a livello globale. Quarto club su piattaforme digitale, lo è a livello di engagement e ha portato benefici incredibili a livello di sponsor. La clausola di Messi? Me l'hanno detto. Messi in Italia anche da qualcun altro? Sarebbe uno stimolo. Le prime 5 società sono Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli. Se tutte queste avessero un calciatore del calibro di Messi sarebbe un qualcosa di positivo per tutto il calcio italiano. All'estero, se provate a vedere una partita di Serie A è una via crucis senza destinazione.

Marotta contrario a Cristiano Ronaldo?

Come mia prassi è domanda da porre a chi di dovere. Se uno è responsabile dell'area sportiva, il mio obiettivo è "capacità di fuoco" per raggiungere obiettivi posti. Se sia un esterno di centrocampo, un terzino, un centrale alla de Ligt o un portiere, l'ultima analisi spetta a loro. Io faccio parte di questo consesso, ma la delega è nelle mani di Paratici. In quel momento Marotta faceva parte della dirigenza e la decisione è stata presa: con Cristiano si sono trovate due anime della società e abbiamo deciso di proseguire. Paratici? Grandissimo dirigente, lo ha dimostrato e lo sta dimostrando. Dal mio punto di vista non è sotto esame. La differenza rispetto al passato è che ora è sotto i riflettori, prima non lo era.

Calciomercato e obiettivi

La Juventus è stata vicina a Lukaku?

Juventus destinazione ambita, Paratici ne sceglie 25 circa. Ma se guardo le speculazioni durante tutto l'anno dovremo acquistare 50-60 giocatori l'anno. Haaland? Noi guardiamo a quelli che abbiamo. Haaland, Lukaku, sono tutti accostati alla Juventus. Questo è motivo di orgoglio, ma evidentemente non possiamo acquistarli tutti. Un altro colpo alla Ronaldo? Una squadra si costruisce con una determinata logica. Alcuni giocatori possono rientrare in quel tipo di ragionamento, ma molti sono felici dove sono. La nostra ambizione è quella di continuare a crescere anno dopo anno. La Champions? "Bisogna vincere" è un imperativo, un obiettivo non è imperativo. Siamo passati da iniziare la stagione nutrendo un sogno a trasformarlo in obiettivo e questo ci deve rendere orgogliosi.

Sul Lione e la Champions:

Grande rispetto per il Lione, ma anche grande consapevolezza dei nostri mezzi. Arrivano gli appuntamenti per i quali si parla in estate. Sono le partite che vogliono giocare i giocatori. Klopp? Mi interessano poco questi giochi delle parti tra addetti ai lavori, che trovo anche affascinante perché fa divertire i tifosi.

Su Chiellini e assenza Var:

Chiellini? Manca a qualsiasi squadra. Lui è un vero leader, in campo e fuori. La sua assenza si è sentita, ma abbiamo la fortuna di avere una rosa che tecnicamente non lo fa rimpiangere, con Bonucci, de Ligt, Demiral e Rugani. Il Var? Ero favorevole prima, lo sono oggi e lo sarà domani. L'arbitro è un servizio, quanto più riduco il margine d'errore del servizio, quanto più è un successo. Polemiche Commisso? Mi hanno fatto un piacere, perché ha fatto capire a Sarri cosa significhi essere Juventus, come si puoò scatenare una violenza mediatica su di noi. Una battuta che ha fatto l'altro ieri il mister è passata inosservata: se il rigore per la Spal fosse stato a parti invertite sarebbe successo un finimondo.

Sul derby con il Torino:

Derby con Toro è partita difficile. Se la vinciamo è normale, se perdiamo ce ne parlano per 6 mesi.

Fra 3 anni 100 anni di Agnelli alla proprietà della Juventus

Motivo di orgoglio non mio, ma di tutta la famiglia. Per fortuna è un rito, speriamo di portarlo avanti più possibile: quando vinciamo un trofeo lo portiamo al Museo. Mia zia Maria Sole accolse i ragazzi dei 5 scudetti dicendo loro "quanto tempo che vi aspetto", perché aveva visto anche quelli del quinquennio.

